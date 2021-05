Kde: Stálá expozice VM v Šumperku

Výstava: Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Expozice se může jako první muzejní expozice v ČR pochlubit unikátním produktem – zcela automatickým audioprůvodcem GuidePort. Nově je možné si v expozici prohlédnout kolekci soch apoštolů a evangelistů z Králík, která je v kompletní podobě k vidění po více než sto letech.

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

Kde: Výstavní síň

Výstava: Šumperské veduty

prodlouženo do 29. srpna 2021

Panorama Šumperka a městská zákoutí zachycená od 18. do poloviny 20. století v malbě, kresbě a grafice vám přiblíží nová výstava ve Výstavní síni šumperského muzea, a to prostřednictvím rozmanité kolekce šumperských vedut, uložených až na výjimky ve sbírkách muzea.

Veduta neboli pohled na město i okolní krajinu byla v evropském výtvarném umění velmi populárním malířským žánrem po celé sedmnácté století až do století devatenáctého. Dá se říci, že její obliba přetrvává dodnes, pouze médium malby či grafiky postupně nahradila fotografie.

Dochované veduty lze vnímat nejen jako svébytná umělecká díla, ale také jako důležitý historický pramen. Nejinak tomu bylo v Šumperku. Až do 70. let 19. století jsou veduty jediným informačním zdrojem pojednávajícím o vzhledu města a dá se z nich vyčíst velké množství údajů o jeho stavebním vývoji.

Na výstavě můžete poznávat jak výtvarné pojetí exponátů, tak jejich hodnotu v podobě historických proměn města. Těšit se můžete kupříkladu na mimořádně cenný soubor olejomaleb s vynikající vypovídající hodnotou od Carla Thöndla (1829–1913). Abyste se v historických pohledech na Šumperk lépe orientovali, jsou umělecké veduty konfrontovány se současnými fotografickými snímky, které byly pořízeny pro účely stejnojmenného katalogu.

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let zdarma

Veduty si také můžete detailně prohlédnout v nové publikaci muzea s názvem Šumperské veduty, kterou je možné objednat prostřednictvím e-mailu ivana.knoppova@muzeum-sumperk.cz.

Kde: Hollarova galerie

Výstava: Extrémní jevy na Jesenicku a Šumpersku pohledem meteorologa

prodlouženo do 1. srpna 2021

Předpovědi počasí věnuje většina z nás pravidelnou pozornost. Stejně tak se zaujetím sledujeme zprávy o jeho extrémních projevech u nás i ve světě. Právě takovým jevům v oblasti Jeseníků a Rychlebských hor je věnována tato výstava. Představuje desítku mimořádných situací zaznamenaných v letech 1978–2017. Mezi ně se řadí bouřky, nárazový vítr, velmi nízké či naopak vysoké teploty a další nezvyklé jevy.

Návštěvníci se také blíže seznámí s přístroji, které meteorologům pomáhají (či v minulosti pomáhaly) při jejich práci. Vyzkoušet si tak mohou třeba automatickou meteorologickou stanici, dále si prohlédnou meteorologickou budku včetně jejího vybavení, aerologickou sondu a mnohé další přístroje. Výstava je pořádána ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Jesenicka, které při její přípravě spojilo své síly s Českým hydrometeorologickým ústavem.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma



Kde: Rytířský sál

Výstava: Na Jeseníky!

prodlouženo do 13. června 2021

Horská krajina zůstávala dlouhá staletí místem spíše neznámým a tajemným. Pohled na toto prostředí se začal v průběhu 19. století postupně měnit a pomalu se rozvíjel fenomén turistiky. Ani pohoří Jeseníků nezůstávalo dlouho stranou zájmu. Kdo byli první průkopníci zdejší horské turistiky? Kdy vznikly první turistické mapy? Jakým způsobem měnil rozvíjející se turismus tvář hor? A jak to bylo se zimními sporty?

To vše a mnohé další zajímavosti se dozvíte na výstavě věnované historii turistického objevování Jeseníků. A nejen to. Prohlédnete si také ukázky dobových turistických map, tištěných průvodců a dalších zajímavých dokladů rozvoje turistiky. Výstava je pořádána ve spolupráci s Vědeckou knihovnou v Olomouci, kde byla poprvé instalována v roce 2019 souběžně s vydáním stejnojmenné knihy autora Jiřího Glonka.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

Výstava Orchestrion a jiné hrací skříňky je prodloužena do 13. června 2021. Výstava nejen pro oči, ale zejména pro uši návštěvníků Muzea Šumperk představuje orchestrion, který patří k největším v České republice. Po dlouhém a náročném restaurování, zaměřeném na jeho akustické a mechanické části, orchestrion téměř po 50 letech opět hraje. Při této příležitosti muzeum vystavuje celou svou sbírku mechanických hracích strojů – automatofonů, nazývaných také jako hrací skřínky a skříně, vytvářejících melodii pomocí mechanických součástí. Kromě orchestrionu návštěvníkům zahrají i zrestaurované flašinety z pekařovské dílny rodiny Kolbů a k vidění jsou i méně známé strojky, konkrétně polyfon a herofon, které na znovuvrácení zvuku ještě čekají.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

Kde: Muzejíčko (Galerie Šumperska)

Výstava: Já, hrdina

prodlouženo do 5. září 2021

Interaktivní výstava pro děti i rodiče se věnuje složkám integrovaného záchranného systému (IZS) a situacím, ve kterých se může každý z nás stát hrdinou a zachránit lidský život. Zážitková výstava myslí také na nejmladší návštěvníky, které hravým způsobem seznamuje s tím, jak se chovat v krizových situacích a co je úkolem jednotlivých složek IZS.

Události posledních měsíců celosvětově ukázaly, že lidé pracující v záchranných systémech jsou skutečnými hrdiny všedních dnů. Věříme tedy, že se výstava bude líbit jak malým, tak i velkým návštěvníkům. Výstava je vhodná pro předškoláky a žáky základních škol.

V případě zájmu se můžete objednat na adrese sarka.krellerova@muzeum-sumperk.cz.

Vstupné: plné 60 Kč, snížené 40 Kč, děti do 3 let zdarma

Kde: Galerie mladých

Výstava: Poutní místa naší vlasti

prodlouženo do 20. června 2021

Autorkou výstavy je paní Marie Němečková, která se malbě věnuje asi devět let. Je členkou malířského klubu Beneart v Praze.

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

ZÁBŘEH

Stálé expozice: Z historie města a okolí, Z pokladů zábřežského muzea, Grafický kabinet Václava Hollara

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

Nová stálá expozice: Dalekým severem s Janem Eskymo Welzlem

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

Dalekým severem s Janem Eskymo Welzlem Nová expozice přenese návštěvníka do prostředí dalekého a mrazivého severu, kde se mnohdy musí člověk spolehnout jen sám na sebe a naslouchat přírodě. Především však představí obdivuhodný životní příběh obyčejného člověka, který se jen se čtyřmi krejcary v kapse vydal na dalekou cestu do neznámých končin.

Příběh cestovatele začíná v rodném Zábřehu, kde se návštěvníci seznámí s dobou jeho dětství, mládí i prvních toulek po Evropě. V dalších částech expozice již budou sledovat jeho putování napříč Sibiří, ukončené usídlením na Novosibiřských ostrovech, a dále pobyt na zlatonosné Aljašce v posledních dvaceti letech jeho života. Návštěvníci také poznají osobnosti tří redaktorů Lidových novin, kterým dodnes vděčíme za to, že zaznamenali Welzlova vyprávění o dalekých cestách.

Díky tomu je můžeme dodnes obdivovat a ti odvážnější jít i v jeho stopách. Právě o tom, že Welzlův příběh, obestřený rovněž mnoha záhadami, nepřestává fascinovat a lákat, svědčí poslední část expozice, věnovaná tzv. welzlologům. Expozice však svým obsahem nabídne víc než jen příběh J. E. Welzla. Návštěvníci se zároveň seznámí s podobou severské krajiny a jejími obyvateli, nahlédnou do interiéru srubu nebo budou moci posedět v redaktorově pracovně nad stránkami některé z mnoha knih, které o Welzlovi vyšly. Velkým lákadlem bude jistě také autentický filmový záznam Welzlova předvádění eskymáckých tanců, natočený za jeho pobytu v Brně v roce 1929. Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

Grafický kabinet Václava Hollara

Ve sbírce zábřežského muzea se nachází impozantní kolekce grafických listů Václava Hollara (1607–1677), věhlasného rytce a kreslíře 17. století, kterou daroval muzeu milovník a sběratel umění plk. Karel Lukas. Václav Hollar svou tvorbou přispěl k rozvoji techniky rytí i leptání do mědi a jako jeden z mála Čechů své doby ovlivnil výtvarné umění v evropském kontextu.

V Hollarově grafické tvorbě můžeme sledovat pestrou škálu námětů. Vedle vedut, zeměpisných plánů a map se intenzivně věnoval také portrétní tvorbě, studiím krojů a oděvů či náboženským, historickým, mytologickým a alegorickým námětům. V jeho uměleckém repertoáru najdeme i precizní práce s přírodní a sepulkrální tematikou. Současná instalace si klade za cíl prezentovat široké veřejnosti výběr z díla, tj. nejdůležitější tematické okruhy, kterými se Hollar zabýval.

K vidění jsou kupříkladu působivé ilustrace k překladům Vergiliovy Aeneidy i ke známým Ezopovým bajkám, dále portréty významných osobností anglického dvora i urozených měšťanů, grafické listy zachycující studie krojů a oděvů, řada pohledů do krajiny či tisky náhrobků a stavebních památek. Jednotlivé okruhy z kolekce, která se svým počtem téměř 750 grafických listů řadí k nejrozsáhlejším souborům díla Václava Hollara v České republice, budou v expozici obměňovány a detailně představeny. Vždy tak budete mít důvod se do Grafického kabinetu vrátit a důkladně si prohlédnout vybranou část z Hollarova uměleckého repertoáru.

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let zdarma (včetně expozic Z historie města a okolí a Z pokladů zábřežského muzea)



Hračky ze sbírky Kamily Kubáškové

prodlouženo do 6. června 2021

Až do června si návštěvníci Muzea Zábřeh mohou prohlédnout výstavu věnovanou dětským dárkům. Ty jsou prezentovány prostřednictvím sbírky historických hraček Kamily Kubáškové z Rýmařovska, která obsahuje téměř vše, co si děti mohly v minulosti přát – různé panenky, domečky pro panenky, medvídky, stavebnice nebo autíčka. Uvidíte například i hadrovou panenku Terezínku, s níž si hrála holčička v koncentračním táboře Terezín, nebo charitativní hračku Habešánek z počátku 20. století.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 let zdarma

Minigalerie

Výstava výtvarných prací žáků Základní školy a Domu dětí a mládeže Krasohled prodlouženo do 16. května 2021 Výstava nabízí pohled dětí na svět, který je bezprostředně obklopuje, když si hrají. Zvolili jsme téma, které osloví každého z nás: Hračky s námi žijí. Citové pouto k některým z nich nás přinutí ponechat si je po celý život. Naše hračky nás dokáží vrátit ve vzpomínkách do bezstarostného dětství.

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

MOHELNICE

Stálá expozice: Z dějin Mohelnicka – expozice oceněná prestižní cenou Gloria musaealis za nejlepší expozici roku 2005

Expozice, která svými historickými předměty, pregnantními texty a nápaditým uměleckým ztvárněním uvádí do dějů, které prožívali naši předkové. Nejstarší exponáty pocházejí z 11. století, nejmladší dokládají vývoj města na přelomu 20. a 21. století.

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

Pravěk Mohelnicka

Expozice představuje veřejnosti artefakty dokládající vývoj regionu od paleolitu až po 10. století. K nejzajímavějším exponátům patří torza neolitických venuší, vzácné měděné nástroje nebo depoty bronzových předmětů. Instalace je doplněna velkoplošnou projekcí. V prostorách muzea je otevřena také interaktivní archeologická herna.

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

O včelách a lidech

prodlouženo do 5. září 2021

Interaktivní výstava, která představuje život včel formou komiksu a her. Práci včelaře zas přibližuje díky sbírkovým předmětům našeho muzea. Výstava vznikla ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy při SVČ Doris Šumperk. Součástí výstavy budou doprovodné programy pro objednané skupiny dětí.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 let zdarma

PAMÁTNÍK ADOLFA KAŠPARA V LOŠTICÍCH

Expozice Adolfa Kašpara

Expozice představuje ojedinělou kolekci děl malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara. V podkroví domu se nachází Mistrův ateliér s autentickým zařízením.

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

EXPOZICE LOŠTICKÝCH POHÁRŮ

Hrnčířství na Lošticku v proměnách času

Nová expozice, jež vznikla pod záštitou Ministerstva kultury a s podporou města Loštic, představuje ucelenou formou fenomén výroby unikátního druhu keramiky se specifickými puchýřky, která byla vyráběna v průběhu vrcholného středověku a raného novověku pouze v Lošticích a jejich nejbližším okolí. Toto keramické zboží se však proslavilo po celé střední Evropě, loštické poháry známe z celé řady měst i šlechtických sídel daleko za hranicemi severní Moravy.

Expozice však příběh pozoruhodně silné tradice hrnčířství regionu vypráví již od pravěkých období, a to v souvislosti s prokázaným využíváním tuhy z dolů u nedalekého Svinova při mísení keramického těsta. Hlavním tématem zůstávají unikátní poháry, nicméně expozice by také chtěla zdůraznit, že zdejší kvalitní keramická produkce pokračovala až do počátku 20. století. Tímto příběh loštických hrnčířů získává nadčasový rámec. Pro malé i velké návštěvníky jsou připraveny i tematické interaktivní prvky.

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

Poslední hrnčíři v Lošticích prodlouženo do 26. září 2021 Hrnčířské řemeslo má v Lošticích dlouholetou tradici. Největší slávy dosáhli hrnčíři v 15.–16. století svou unikátní keramikou se specifickými puchýřky. Keramická produkce však pokračovala až do první třetiny 20. století. S posledními hrnčíři a kamnáři se seznámíte v krátkých medailoncích a prohlédnete si i některé jejich výrobky. Výstava je připravena ze sbírek Havelkova muzea v Lošticích a doplňuje tak novou expozici věnovanou loštickým pohárům a zdejšímu hrnčířství.

Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč, děti do 6 let zdarma

Eva Šebestíková,

za Vlastivědné muzeum v Šumperku