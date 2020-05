Nejdříve si zameť před vlastním prahem. Tohoto přísloví se drželi vodáci z Jesenicka i když pravověrný vodák do řeky nic nepatřičného nehodí. Sice ne s košťaty, ale s loděmi a rukavicemi se 10. května více než 30 vodáků z oddílů Klub vodáků Jeseník a H2O Raft Team Jeseník vrhlo uklidit část řeky Bělé.

Vodáci se dali do čištění řeky Bělé. Nestačili se divit, co všechno jsou lidé schopni vyhodit v přírodě. | Foto: Bronislav Krzystek

Rozděleni do čtyř skupin prošli (o jízdě zde nemůže být řeč) a vyčistili úsek od restaurace Lama v Adolfovicích až na konec České Vsi. Lodě se pod náporem odpadu nořily do vody a případná manipulace s nimi byla obtížná. Je neuvěřitelné, co lidé dokáží do řeky naházet.