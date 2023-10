Třiatřicetiletý dobrodruh Tomáš Vejmola z Hranic, který získal přezdívku Tomík na cestách, neustále své příznivce překvapuje novými cestovatelskými sny. Po předchozím neuvěřitelném výletu, kdy si z Thajska přivezl tuktuk pojmenovaný Žihadlo, se rozhodl pro další náročnou výzvu – přivézt tuto typickou trojkolku i z Afriky.

A přesně o tom bude pojednávat napínavá i veselá přednáška, která se uskuteční v pondělí 23. října v Šumperku. „Cestovatel Tomáš Vejmola se už v minulosti podělil šumperskému publiku se zážitky, jak se mu jelo na kole do Gruzie, nebo co ho potkalo na strastiplné cestě do Thajska. Jeho příběhy z výprav po světě pravidelně sdílí i na svém Facebooku a stránce YouTube, proto jeho fanoušci mají pocit, že mohou bezprostředně prožívat cestu společně s ním,“ uvedla produkční domu kultury Michaela Horáková.

„Z každé cesty vznikla kniha plná neuvěřitelných příběhů, i těch těžkých, kdy šlo téměř o život. Převážně jsou knihy psané veselou formou, kdy způsobují čtenáři křeče v břiše. A ve stejném duchu se nesou moje besedy. S tuktukem jsem objel i Českou republiku a natočil veselý cestopis Z Hranic okolo hranic pro televizi PRIMA ZOOM,“ říká o sobě nadšený cestovatel Tomáš Vejmola, který jde do všeho po hlavě.

Bláznivý africký příběh je plný neuvěřitelných zážitků, které Tomíka a jeho parťáka Davida potkaly na cestě dlouhé 9000 kilometrů. Za 111 dní projeli barevnou Jihoafrickou republikou, Botswanou plnou zvířat, Zambii s Viktoriiny vodopády, přes nejtěžší Zambii, veselou Malawi, obrovskou a domorodými kmeny posetou Tanzánii až nakonec dorazili do Ugandy, kde vozítko zaparkovali, aby za dva roky pokračovali na cestě dále domů.

Stand-up cestovatelská projekce je určena pro všechny z vás, kteří se rádi zasmějí, inspirují či se chtějí dozvědět něco nového o cestování a daných zemích. Jak žijí dnešní domorodé kmeny v Africe? Co vše se tam jí? A co malárie?

Mnoho barvitých historek doprovázených krásnými, nejen dronovými záběry, divákům Tomík s humorem a jistou nadsázkou milerád poví v pondělí 23. října od 17 hodin v šumperském G-klubu. V prodeji právě zůstává limitovaný počet vstupenek.

