Přistála jsem letadlem společnosti Delta Airlines na JFK letišti v New Yorku 20. srpna večer. Průchod ven byl tak rychlý, že jsem šokovala i svou hostitelku Jayne. Je vdova a žije ve velkém apartmánu na Manhattanu, z okna jsem koukala na East River. U všech hostitelů jsem měla svůj pokoj i koupelnu.

Jayne jako správná energická žena mě vzbudila brzy s poznámkou: Ty vůbec nemáš jetlag, že. Vstávej, za hodinu přijde průvodce. Ke snídani mi položila na stůl noviny NY Times s celostránkovým článkem o 21. srpnu 1968 se slavnými fotkami Josefa Koudelky.

V recepci domu nám zařídili taxi. Prohlídku začínáme v centru New Yorku na Wall Street. Můj průvodce je mladý Izraelec žijící několik let v NY. Jayne na mě mává, už jsme tady, vystupujeme…fotím a fotím a zapomenu vystoupit z taxíku. Projdeme monumentální centrální nádraží k Wall Street. Zdržíme se tam u evangelického kostelíka z červených cihel.

Okolo něj je hřbitůvek s hroby slavných Američanů. Robert Fulton, mimo jiné tvůrce prvního parníku. Alexander Hamilton založil první banku v NY a stal se prvním ministrem pokladu USA (ministr financí) a jedním z tvůrců ústavy USA. Hamiltonova tvář je na desetidolarové bankovce, bohužel zemřel ve 47 letech v souboji. Všude je plno amerických vlajek.

Před Federal Hall se fotí zejména mladí u sochy prvního prezidenta USA George Washingtona. Ten zde složil prezidentský slib 30. dubna 1789. Uvnitř stojí slavná skulptura Eureka s průčelím domu holandského typu z doby New Amsterdamu ze 17 století, tehdejším starostou byl Peer Stuyvesant. Opodál je oblast s malými domy z té doby mezi novějšími obrovitými.

Cestou k ferry na Staten Island, ten zdarma poskytuje veřejnosti město NY, míjíme komunitní zahradu, těch je všude plno. U zachované brány bývalého opevnění města nastupujeme v přístavu do obrovského trajektu pro stovky cestujících. Míjíme Sochu svobody na Liberty Island, obdivujeme mrakodrapy na Manhattanu, také ostrov Ellis s areálem z červených cihel, kterým musely projít miliony přistěhovalců až do 30. let 20. století. V archivu na internetu můžete vyhledat své předky.

Poté kráčíme po nábřeží řeky Hudson míříme ke Ground Zero se spoustou nových objektů postavených po teroristickém útoku 11. září 2001 na 2 mrakodrapy WTC (Světové obchodní centrum, Dvojčata). Naproti už je stát New Jersey, kam se dostanete silničním podvodním tunelem. Prý se tam stěhuje z NY mnoho nejen firem kvůli levnějším nájmům atd.

Celý prostor byl dlouhou dobu jedním velkým staveništěm. Nový vzhled místa byl navržen studiem slavného architekta Daniela Libeskinda pro developera Larryho Silversteina. Mrakodrap Freedom Tower s anténou měří 1776 stop, symbolicky připomínající rok vzniku USA.

Uprostřed prostoru se nachází dva obrovské černé bazény kopírující základy Dvojčat. Na jejich bronzovém okraji jsou vyryta jména 2983 obětí také z roku 1993, kdy byla v garážích WTC odpálena nálož dynamitu. Pod jmény padá do ohromující prázdnoty bazénů voda, což ještě umocňuje emotivní atmosféru. Památník byl odhalen u příležitosti desátého výročí teroristických útoků. Dále zde vyniká bílý terminál Španěla Santiago Calatrava připomínající pravěkého ještěra a také muzeum 11. září se zbytky WTC.

Z terminálu zamíříme na Riverside Drive, kde Robert bydlel s rodiči. Jeho maminka Judith, sestřenice mého otce, nám odtud posílala dopisy i krásné věci. Robert byl dojatý z mých fotek z tohoto místa. Po prohlídce zamířím hledat dům Dakota, kde žil a před nímž byl zastřelen John Lenon. Projdu si také Central Park, rozsáhlou přírodní oázu v centru Manhattanu.

Večer je v plánu muzikál My Fair Lady v Lincoln Center. Vstupné 187 dolarů. Výkony zároveň herců, zpěváků a tanečníků jsou vynikající. Účinkují překvapivě zejména starší herci. V programu je 10 stran hustě popsáno jmény sponzorů, mohou to být jen jména osob, ne firem.

Lenka Hoffmannová