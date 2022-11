„Naší ambicí není odvyprávět do detailu dějiny Československa a jeho rozdělení. Chceme prostřednictvím zpravodajských fotografií ukázat, co nás spojovalo, ale také rozdělovalo. A to nejen na úrovni politické, ale i snímky z běžného života, kultury či sportu,“ uvedla za autorský tým šéfredaktorka zpravodajství ČTK Radka Matesová Marková.

Na výstavě jsou i snímky z produkce Československé tiskové kanceláře, které před 30 lety při dělení Československa připadly nově vzniklé slovenské agentuře TASR.

„Jsme rádi, že nám je slovenští kolegové zapůjčili, neboť jde o velmi vydařené fotografie, díky nimž si připomeneme například výrobky Made in Czechoslovakia z podniků na slovenském území či slavný snímek Alexandera Dubčeka na koupališti,“ uvedl šéfredaktor Fotobanky ČTK Petr Mlch.

Několik vystavených fotografií autoři našli v databázi fotobanky Profimedia, kterou ČTK koupila v červenci 2021. Autorský tandem doplnil bývalý dlouholetý šéfredaktor obrazového zpravodajství ČTK a autor mnoha výstav Dušan Veselý. Na přípravě doprovodných textů se podílí Pavel Lukáš z dokumentační redakce ČTK. Výstava v Šumperku potrvá až do 23. listopadu.

Autor: Hana Písková