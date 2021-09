Výstava Ivan Komárek – Barvy květin je v Galerii Synagoga v Hranicích ke zhlédnutí do 10. října.

Ve svých dílech se nechává inspirovat netradičními materiály, které zpracovává do závěsných, někdy i prostorových obrazů. Zabývá se malbou, kresbou, koláží, grafikou, tvorbou objektů, keramickou plastikou a realizacemi v architektuře, které představuje malba na zeď a keramické obklady. Občas se věnuje také ilustracím a užité tvorbě.

Ivan Komárek je bytostný figuralista s občasnými tematickými vybočeními, k nimž patří i cyklus Barvy květin. Podle Ivana Komárka patří květiny v malířství k tradičním, základním tématům. Již jako student maloval jejich různé podoby a zjistil, že to není vůbec snadné.

