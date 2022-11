Šumperk má nové rytíře a rytířky slabikáře. Byli slavnostně pasováni rukou krále

Plzeňský rodák Jiří Slíva představuje v rámci českégrafické tvorby své generace zcela ojedinělý jev. Neníabsolventem žádné výtvarné školy. Naopak. V letech 1966 –1971 studoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.Po vysoké škole působil 8 let v oddělení prognostiky Ústavu profilozofii a sociologii ČSAV.

Výlov rybníku Dýmák: Nebyla nouze o úlovky ani o dobroty z udírny

Během studia na střední škole chodil

do kurzu angličtiny, zde se setkal s nadšenci do zejména

anglicky zpívané hudby a spolu založili kapelu Spiders.

Zde hrál na bicí, později na kytaru. Psal básničky s drobnými

kresbami. Hrál na bicí s Palečkem a Vodňanským, na jeho

doporučení od roku 1972 přispíval do Víkendu Mladé fronty.

Později normalizací postižená redaktorka Olga Hníková mu zde

zřídila pravidelnou sobotní rubriku Slívky Jiřího Slívy. Později

mu Stanislav Holý nabídl spolupráci s Mladým světem, poslední

strana byla tradičně věnována humoru.

Projekt Pošlete vzkaz příběhem má další oceněnou. Na slavnosti zazpívaly hvězdy

Během normalizace odešel v roce 1979 z ČSAV. Postavení

kreslíře na volné noze, jehož práce přetiskovala i zahraniční

periodika, bylo však značně nejisté. Začal se věnovat grafice. A

litografii. Až jako grafik pod hlavičkou Art Centra si mohl Jiří

Slíva udržel svou (nejen) profesní nezávislost. Později tvořil

lepty a suchou jehlou, v 90. letech doplnil malbu.

Představení Babička šumperského divadla pomůže sedmiletému Dominikovi



Jiří Slíva ilustroval více než 180 knih a vydal 16 původních,

tematicky určených knih kresleného humoru. Navrhuje i

poštovní známky. Slíva je znám doma i v zahraničí - Německo, Francie,

Švýcarsko, Nizozemí, Itálie, USA, Kanada, Izrael, atd.

Spolupracoval s Die Zeit, Die Welt, Stern, The Wall Street

Journal, The New York Times, The Los Angeles Times,

Playboy, Feinschmecker, Nebelspalter. Opakovaně byl oceněn

na mezinárodních festivalech kresleného humoru. Jako

hudebník je autorem dvou CD – Kup si bicí a Nemysli na to.

Autor: Lenka Hoffmannová

Mladí lidé ze šumperského venkova vyrazili poznávat Estonsko

Psí osudy: Seznamte se s psím životem ve velkém a malém městě