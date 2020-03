Letos nás čekala už třetí část trasy mohutného pochodu smrti válečných zajatců. Z Moravy a dnešního Olomouckého kraje jsme se přesunuli, stejně jako oni, do Čech a do Pardubického kraje. Zajatců tudy v několika proudech a mnoha kolonách prošlo v zimě a na jaře roku 1945 na 70 000. Více než 3 000 jich jen u nás zemřelo.

Na startu v Dětřichově u Moravské Třebové na hřbitově obětí koncentračního tábora vypráví Jiří Nesét příběh osvojenkyně Ludmily, která nepoznala svou matku. | Foto: Milena Městecká

Před dvěma lety jsme vyšli z Uničova do Mohelnice, vloni pak z Mohelnice do Dětřichova. Jsou to 18kilometrové úseky. Ten letošní z Dětřichova byl delší, asi 24 kilometrů. Vedl přes Staré Město, Kunčinu, Novou Ves, Dětřichov u Svitav a Opatov do Opatovce. Zajatci při dlouhém přesunu z Horního Slezska přes naše území do Bavorska urazili v průměru denně kolem 20 kilometrů. Za každého počasí, v lednových a únorových mrazech. My prošli zatím v ČR „jen“ 10 úseků jejich dlouhého pochodu.