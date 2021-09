Právě devadesátiletý český spisovatel Ivan Klíma oslavil narozeniny s rodinou a svými příznivci mimo jiné také v pražském knihkupectví Cafe Academia.

K narozeninám mu popřál ředitel nakladatelství Jiří Padevět. Při té příležitosti Ivan Klíma podepisoval nové vydání knihy jeho pamětí s názvem Moje šílené století.

Nakladatelství Academia tuto knihu poprvé vydalo v roce 2009 a v následujícím roce Ivan Klíma obdržel v kategorii literatura faktu cenu Magnesia Litera.

Spisovatel a dramatik Ivan Klíma, rodným jménem Ivan Kauders, se narodil 14. září 1931 v Praze do asimilované židovské rodiny.

Je synem vynálezce a světového odborníka na silnoproudé motory Viléma Klímy. V současné době je spolu s Milanem Kunderou a Patrikem Ouředníkem nejpřekládanějším žijícím českým autorem.

Ivan Klíma přežil za druhé světové války tři a půl roku v koncentračním táboře Terezín. Po osvobození vystudoval gymnázium a Filozofickou fakultu UK.

Po absolutoriu v roce 1956 pracoval jako redaktor časopisu Květy a v letech 1959–1963 v nakladatelství Československý spisovatel. Poté psal do Literárních novin, Literárních listů (až do jejich zákazu), do časopisů Květen, Plamen a Orientace.

V roce 1969 odjel s rodinou do USA, kde působil jako hostující profesor na Michiganské univerzitě. Po návratu v roce 1970 už byl zakázaným autorem, publikovat mohl jen v samizdatu a exilu a živil se dělnickými profesemi.

Jeho dílo je rozmanité. Některá díla vyšla v samizdatu či exilu. Například Soudce z milosti, v samizdatu v roce 1976 pod názvem Stojí, stojí šibenička, v exilovém nakladatelství vyšel v roce 1986, v Čechách oficiálně až v roce 1991, podle kritiků je tento psychologický román propracovaný i po stránce děje jeho životním dílem.

Drama Mistr napsal v roce 1967, premiéra se uskutečnila v roce 1970 v New Yorku. Adaptaci Kafkova díla Amerika napsal spolu s Pavlem Kohoutem v roce 1974.

Lenka Hoffmannová