Procházka na Gibraltar

Vyznavači cestování, dobrodružných zážitků či exotických destinací si na podzim opět přijdou v zábřežském biografu na své. Postupně zavítají do Gruzie, na Galapágy či na Kubu.Cyklus cestovatelských přednášek však zahájí vyprávění o tom, jaké to je dát výpověď v práci a vyrazit pěšky na půlroční cestu dlouhou více než tři tisíce kilometrů. O tom všem přijede ve čtvrtek 15. září do kina Retro vyprávět rodák z nedaleké Líšnice, dobrodruh Adam Trýb.