Úkolem bylo natočit krátké video v angličtině na téma „Mé oblíbené věci a činnosti“ a poslat v termínu 22. dubna - 15. května 2020 organizátorům soutěže. Jednou z výherkyň byla i žákyně 7. třídy ZŠ v Dubicku, Lucie Skácelová.

„Ve videu jsem si zapískala na flétnu, zahrála na klavír i housle, představila svého čtyřnohého miláčka kocourka Fredyho, nezapomněla jsem ani na některé z mých oblíbených sportů a protože jsem se v době koronaviru naučila hrát na ukulele, tak jsem jednu písničku zahrála i na něj. A protože jsem zpívala anglicky, dostala jsem dokonce od porotců bod navíc," usmívá se Lucie.

„Za video, které jsem odeslala, se mi podařilo vybojovat 2. místo. Ráda bych poděkovala celé rodině za pomoc při práci na videu. Maminka mě podržela v angličtině, natáčel tatínek a celé úžasně sestříhla starší sestra Nelča. Bez vás bych to prostě nezvládla. Díky!!," vděčně hodnotí mladá slečna.

„A na závěr bych ráda poděkovala Valerii Lynn Magallanes. Moc mě potěšilo osobní setkání při předání ceny, kdy mě Valerii svým úsměvem a svojí angličtinou namotivovala a dodala chuť do dalšího jazykového vzdělávání. A když jsem si ji odpoledne po předávání ceny vyhledala na sítích, to jsem teprve koukala. Nejen, že na mě působila velice sympaticky, ale zjistila jsem, že obě milujeme hudbu. Ráda bych Ti Valerie popřála mnoho dalších hudebních úspěchů! Děkuji i druhému porotci, je moc fajn, že se mi do rukou dostalo takové podrobné hodnocení. Děkuji, že jste si dali takovou práci a přeji hodně sil do dalších skvělých nápadů," uzavírá Lucie.

Jana Skácelová