Po stejné trati se poběží také Mistrovství ČR v běhu do vrchu mužů, žen, juniorů a juniorek. A co borce čeká? Muže kategorií A – E a ženy kategorií A –E dlouhých 9,5 kilometrů s převýšením 660 metrů. Junioři a juniorky musí zdolat jen 6 kilometrů stejně jako příchozí, kteří se účastní jesenického kondičního běhu.

Start i prezence závodníků je umístěna v Bělé pod Pradědem za restaurací U Cimbury a cíl je kousek od Chaty Jiřího na Šeráku. Informace o přihláškách, době prezence, startovném, profilu tratí, sponzorech, cenách, o možnostech parkování, ubytování a stravování jsou dostupné na www.behnaserak.cz.

Generálním sponzorem Holba běhu na Šerák je Pivovar Holba, pořadatelem je TJ Šumperk z.s., kontaktní emailovou adresou je behnaserak@seznam.cz. Prezence závodníků pro Mistrovství ČR v běhu do vrchu se realizuje prostřednictvím Českého atletického svazu.

Na závody zveme i děti ve věku od 3 do 15 let, kteří letos absolvují běhy od 150 do 900 metrů, které budou postupně odstartovány od 10 hodin za restaurací U Cimbury.

Jaroslava Ivanová