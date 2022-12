Děti zase obdivovaly historické hračky a betlémy. Bylo to velmi zajímavé a poučné. Všude byla úžasná vánoční výzdoba, která nás krásně naladila na adventní čas.

Moc jsme si to užili. Určitě stojí za návštěvu. Až do Vánoc můžete hrad Šternberk navštívit v sobotu 3., 10. a 17. prosince vždy od 10 do 14 hodin.

Antonín Gerža

