Salátu tedy na chvíli dejte vale. Pro zimní měsíce se hodí jiný způsob stravy než pro horké letní dny. Respektujte zimní čas, který je časem odpočinku, zastavení, a dopřejte si více výživného jídla – prohřeje vás, zasytí a dodá vám energii.

V zimě organismus přirozeně potřebuje více energie na produkci tepla, více tuků na ochranu orgánů před zimou, více vitaminů a minerálů pro posílení imunity a také více tekutin. A to navzdory tomu, že v zimě žízeň příliš nepociťujeme.

Astrid Matějková: Řešení podvýživy je běh na dlouhou trať, chce to trpělivost

Nejdůležitější ale je snížit příjem ochlazujících potravin. Syrovou zeleninu, exotické ovoce a mléčné a kysané výrobky zařazujte jen v menších množstvích. Třeba v podobě lžíce jogurtu v teplé ranní kaši nebo polévce. Menší množství syrového salátu zase můžete přidat k teplému jídlu.

Tuky, vaši ochránci

Tuků se obzvlášť v zimě nemusíte bát. Vybírejte ty zdravé. Tučnější ryby a za studena lisovaný lněný olej obsahují cenné omega-3 mastné kyseliny. Pokud jich nemáte ve stravě dost, klidně sáhněte po kapslích s rybím tukem z lékárny. Dobrým zdrojem tuků jsou vlašské ořechy, ať už rozemleté v cukroví, nebo samotné, a semínka. Syrové ořechy pro lepší stravitelnost namočte na pár hodin do vody nebo lehce opražte na pánvi.

A klidně si občas dopřejte tučnější maso. Taková kachna se zelím a bramborovým knedlíkem jednou za čas rozhodně není hřích. Právě v zimě, kdy tělo dokáže energii z jídla maximálně využít, si ji dejte bez výčitek. Pravidelně pak jezte libové maso, které je v zimě vhodnější vařené a pečené než grilované a smažené.

Pro ty, kdo neradi maso, jsou skvělým zdrojem bílkovin vejce, tofu, tempeh, ovčí a kozí sýry a samozřejmě všechny druhy luštěnin (zvláště pak fazole, čočka, cizrna a hrách).

Dopřejte si sladké a vitamin D

Málo pohybu na čerstvém vzduchu a pochmurné počasí bez slunce v nás také může vyvolávat skleslou náladu. A kromě toho může způsobit i nedostatek vitaminu D. Přirozeně proto máme větší chutě na sladké, abychom se cítili lépe. A měli bychom si ho dopřát. Třeba v podobě vánočního cukroví bez cukru, sušeného ovoce nebo medu v bylinkovém čaji.

Co nám naopak nedělá dobře, je příliš rafinovaného cukru, který bývá skrytý ve všech klasických vánočních dobrotách. Škodí nejen našim zubům, ale i slinivce, kostem, kloubům a podlamuje imunitu.

Srdíčko, panenka nebo knižní záložka. Pohrajte si se samotvrdnoucí hmotou

Nahradit ho lze obilnými slady a sirupy, které tělo díky obsahu spektra minerálních látek tolik nezatěžují. Zdravé sacharidy vám dodají energii i dobrou náladu. Mezi nejvhodnější zdroje v zimě patří kulatozrnná rýže, sladká rýže, pohanka, jáhly, oves. Müsli na zimu nahraďte teplou ovesnou, pohankovou nebo jahelnou kaší se skořicí a ovocem – hodí se hruška či jablko nebo sušené ovoce. Kaši můžete přisladit medem.

Imunitu podpořte i přírodním vitaminem D. Ten se v těle tvoří ze slunečních paprsků dopadem na kůži, a proto jeho zásoby vydrží zhruba do půlky března. V té době nás obvykle skolí nemoc. Nachlazení a chřipkám se vyhnete, když si seženete vitamin D v kapslích nebo kapkách v organické kvalitě.

Studené nápoje ne

Tekutiny doplňujte i v zimě, přestože nemáte takovou žízeň jako v letním období. Skvělým zdrojem tekutin jsou v zimě polévky, nejlépe hutné luštěninové a zeleninové – čočková, fazolová, hrachová, frankfurtská, zelňačka…

Chlazené nápoje a zmrzliny naše tělo přes zimu špatně snáší. Vynechejte ochlazující nápoje s ledem. Místo nich dejte přednost čajům, které doplní tekutiny a zároveň vás prohřejí. Ideálním zimním čajem je zázvorový s citronem a medem nebo třeba indický kořeněný čaj masala s medem a mlékem.

Nepijte je ale na večer, zázvor v nich totiž působí jako stimulant a mohl by narušovat přirozenou regeneraci organismu během spánku.

Zu San Li: bod dlouhověkosti

Stimulace akupresurního bodu žaludku se může zdát jako magie, ale čínští lékaři na ni nedají dopustit. Působí skvěle nejen při přejedení, ale i na posílení celkové imunity.

Apiterapite: Všelék, který bolí i chutná

Bod najdete na přední straně holeně pod kolenem. Masírujte ho prsty 9x kruhovým pohybem ve směru hodinových ručiček, vystřídejte nohy. Provádějte zhruba 10 minut.

Sváteční vyprošťováky

Přestože v průběhu roku máte jídelníček pod kontrolou, během svátků se může stát, že to s jídlem přeženete nebo sníte něco, co vám nesedne. Tady jsou domácí vyprošťováky, které spolehlivě zaberou. Mějte je po ruce.

Japonské švestičky Umeboshi

Zázračné samurajské jídlo dokáže nejen pomoci při potížích se zažíváním, ale umí zahnat únavu a celkově vyladit organismus, pomáhá také při nachlazení, kašli i horečkách. Koupíte je fermentované i sušené v tabletách.

Šťáva z kysaného zelí

Je-li organismus překyselený, pálí vás žáha, pomůže vypít 2–3 dcl šťávy z kysaného zelí. Příznivě působí na trávení a střeva.

Glanc je ryze český lifestylový časopis zaměřený na všechny oblasti života, které zajímají moderní, inteligentní a náročnou ženu, ať už je to krása, móda, bydlení, cestování, nebo vztahy. Úzce spolupracuje se slavnými a úspěšnými osobnostmi, přináší možnost nahlédnout do jejich soukromí a poznat jejich názory. Glanc dovoluje čtenářkám vstoupit do světa úspěchu, snů, emocí a splněných přání.