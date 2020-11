Valašskomeziříčská radnice zveřejnila informaci, že látka se do řeky dostala z výpusti pod mostem na pravém břehu řeky, která vede až z areálu bývalé Tesly v sousedním Rožnově pod Radhoštěm.

Na místě zasahovali hasiči, zástupci odboru životního prostředí, inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) i policisté.

„Na základě rozhodnutí velitele zásahu Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje veřejnosti až do odvolání důrazně nedoporučujeme vstup do řeky Bečvy, ani koupání zvířat či jakýkoliv odběr vody od mostu do místní části Juřinka směrem dále po toku řeky,“ varovala meziříčská radnice.

Hasiči přijali oznámení o možném úniku nebezpečné látky do řeky krátce po úterním poledni.

„Ihned jsme vyslali jednotku profesionálních hasičů ze stanice Valašské Meziříčí s cisternou a další speciální technikou,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček.

Podle jeho slov byla na hladině vody u výpusti neznámá zpěněná látka, hasiči proto odebrali několik vzorků a předali je pracovníkům chemické laboratoře z Frenštátu pod Radhoštěm. Vzorky pro následné laboratorní rozbory později u řeky Bečvy odebrali také inspektoři ČIŽP.

Před pěti týdny zabíjel kyanid

K úniku neznámé látky došlo jen pět týdnů poté co do řeky Bečvy zřejmě ze stejné kanalizační výpusti unikl jedovatý kyanid. Nebezpečný jed v neděli 20. září otrávil na čtyřicet tun ryb v Bečvě v úseku od Valašského Meziříčí až po Přerov.

Prozatím se však zdá, že tentokrát není situace tak vážná. Podle hospodáře valašskomeziříčského rybářského svazu Tomáše Krutila, který se v úterý k řece ihned po oznámení od pracovníků životního prostředí vydal, se mohlo jednat například o splašky.

„Já jsem teď u vody a nepozoruji žádný problém. Byla sice vidět pěna, možná ale jen někdo něco vypláchl. Navíc průtok v Bečvě je nyní natolik velký, že ředění je mnohonásobně větší, než bylo minule,“ srovnal aktuální stav vody s podmínkami, jež panovaly při s podmínkami při ekologické havárii v druhé polovině září.

Ministr žádá urychlené vyšetření

Na zprávu o úniku neznámé látky do Bečvy reagoval v úterý také ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Od rybářů nemáme zatím hlášeny žádné úhyny ryb. Na místě jsou záchranné i inspekční složky. Vyzývám orgány činné v trestním řízení, aby co nejrychleji vyšetřily dnešní i zářijový incident,“ napsal ministr Brabec.

Původní únik policisté stále vyšetřují

Kdo je viníkem ekologické katastrofy, z níž se bude řeka roky vzpamatovávat, však stále není jasné. Policisté prozatím na nikoho konkrétního neukázali.

„Případ úhynu ryb je stále v šetření. Kriminalisté nyní čekají na výsledky znaleckých posudků. Doba na jejich vypracování odpovídá množství zkoumaného materiálu. Již dříve jsme avizovali, že lze počítat s několika týdny,“ komentoval v minulých dnech pro Deník policejní mluvčí Petr Jaroš.

Rybáři níže na toku už začali s opětovným zarybňováním řeky Bečvy. Vysadili ostroretku a parmu. Dosavadní odhad škod včetně nákladů na likvidaci uhynulých ryb šplhají podle nich do desítek miliónů korun. Na nákladnou obnovu života v Bečvě už začala přispívat také veřejnost. Rybáři zřídili transparentní účet s názvem Bečva 2020 u Raiffaisenbank, na který lze zasílat peněžní dary. Číslo účtu je 35036038/5500.

K masivnímu úhynu desítek tun ryb v řece Bečvě došlo v neděli 20. září. Že jde o otravu nebezpečnými kyanidy potvrdili pracovníci ČIŽP čtyři dny po této ekologické havárii.

„Kontaminační mrak postupoval od Choryně na Vsetínsku přes Hustopeče nad Bečvou, Teplice nad Bečvou k Hranicím a poté k Lipníku nad Bečvou až do Přerova. Zde se v nadjezí zastavil. Část se ještě dostala do soutoku s Moravou, kde se jí ale podařilo naředit vodou z vodních nádrží Slušovice a Fryšták,“ shrnula mluvčí inspekce Radka Nastoupilová.

Ihned po objevení prvních mrtvých ryb v Bečvě vyvstala samozřejmá otázka: kdo za to může? Zatím to nelze s jistotou říct. Jako jedna z prvních se „do hledáčku“ veřejnosti i politiků dostala meziříčská chemička DEZA spadající pod koncern Agrofert. Firma však zavinění opakovaně důrazně odmítla, přičemž se odvolává i na výsledky kontrol ČIŽP.

Nyní je pozornost vyšetřovatelů obrácená spíše na odpadní kanál vedoucí do Valašského Meziříčí až z areálu bývalé Tesly v sousedním Rožnově pod Radhoštěm. Tentýž kanál, ze kterého se prozatím neznámá látka dostala do Bečvy také v úterý.