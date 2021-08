Osm až deset hodin denně nyní šestatřicetiletý extrémní sportovec Michal Krysta z Týnce na Břeclavsku tráví v pronajatých prostorách ve Velkých Pavlovicích. Právě zde dokončuje svoji loď.

Cílem projektu Across The Horizon je totiž vlastníma rukama postavit 5,8 metrů velkou závodní jachtu nové lodní třídy Class Globe 5.80. „Hrubou stavbu máme hotovou, ale seznam toho, co nás ještě čeká dokončit, je dlouhý. Loď sestavuji kompletně celou sám včetně elektroniky. Naštěstí mám šikovné kamarády, se kterými vše mohu konzultovat,“ usmívá se rodák ze severní Moravy a čerstvý otec malé dcerky.

Start závodu bude v Portugalsku. Krysta se však na cestu vydá už desátého září. Zamíří do Francie, kde přímo v továrně vyzvedne objednaný stěžeň a ráhno. „Nestíhají s dodávkami, zřejmě kvůli covidu,“ zmiňuje muž.

Sžívat se se svojí lodí bude až ve Francii. Nikoli na Nových Mlýnech, jak původně plánoval. Až pak zamíří do Portugalska. „První etapa bude podle počasí trvat pět až deset dní. Pár dní si pobudeme na Lanzarote, kde si odpočineme a doplníme zásoby. Odsud pak vyrazíme zřejmě na karibský ostrov Antigua. Plavba tam by měla trvat dvacet až třicet dní,“ vyjmenovává horolezec a paraglidista, který je dokonce i držitelem stříbrné medaile z mistrovství světa na divoké vodě.

Příprava na extrémní plavbu se mu smrskla především na práci na lodi. „Nemám moc čas sportovat, ale uklidňuje mě, že jsou na tom stejně jako já všichni ostatní závodníci,“ usmívá se.

Obavy z několika týdnů v širém oceánu žádné nemá. „Obavy nevedou k ničemu. Snažím se nemít strach, protože není užitečný. Zároveň mám ale obrovský respekt, což je potřeba. Na jednu stranu musím počítat se vším, ovšem nepřipouštět si, že by se něco mohlo stát,“ vysvětluje svoji životní filosofii.

Důvěra v moře a přírodu

Naprostým základem je podle ně důvěra v moře a přírodu. „Větší strach mám ze života ve městě, z cesty autem po dálnici nebo ze společnosti. Ne z moře. Příroda funguje, jak má, a pravidla jsou v ní spravedlivá. Každý dostane, co si zaslouží. Navíc na podzim vanou na Atlantiku pasáty a oceán je doslova posetý loďmi. Takže úplně sám tam nebudu. Navíc je loď předimenzovaná technikou. Budu v ní mít veškeré možné bezpečností prvky, které se běžně do lodí ani nedávají,“ podotýká.

Jen spánku si při závodě zřejmě moc neužije. „K dispozici budou sice dva autopiloti, jeden větrný a druhý elektronický, ovšem ti se nedají použít vždy. Záleží totiž na podmínkách a počasí. Může se stát, že třeba týden nebudu moci pustit kormidlo,“ naznačuje muž, který má za sebou účast na jednom z nejextrémnějších závodů světa Red Bull Xalps, jehož cílem je překonat pomoci vlastních sil a padákového kluzáku vzdálenost přes celé Alpy ze Salzburku do Monaca.

Lidé, kteří by start jachtaře v plavbě přes Atlantik rádi podpořili, tak mohou učinit přes webové stránky startovac.cz. Projekt nese název Across The Horizon - Sólo přes Atlantik.