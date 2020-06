Potraviny v Německu řada lidí považuje za levnější a kvalitnější. Například šunka s 98 procenty masa včera stála v Německu o polovinu méně než v České republice. „Trvalo to, ale už jsme se nemohli dočkat, až si nakoupíme opět německé potraviny. Schválně jsem si spočítala, o kolik jsem v Čechách zaplatila více, když jsem chtěla mít tak kvalitní potraviny jako v Německu, a vyšlo to zhruba o jednou tolik,“ sdělila Eva Straková z Mariánských Lázní.

„Například 200 gramů šunky jsme koupili v akci za v přepočtu 30 korun, u nás šunka ve stejné kvalitě vyjde skoro na 80 korun. Bavíme se o balené šunce,“ uvedla. Výhodnější nákupy u německých sousedů se týkají například ovocných šťáv a dalšího zboží. „Konečně si mohu v Německu nakoupit své oblíbené jídlo a nápoje. Nakupovala jsem české potraviny, ale nemůžu se zbavit pocitu, že nás obchody šidí,“ řekla Marcela Svobodová z Chebu. „Když si koupím ovocný nektar v Německu, piji ovocnou šťávu. Nápoj je hustý, dokonce tam bývají kousky dužniny a pochutnám si. Když si koupím ovocný džus v České republice, je to jako obarvená voda, navíc mě po něm pálí žáha, takže tam určitě dávají nějaké umělé příchutě. A tak bychom mohli pokračovat. Například klasická Fanta voní a chutná po pomerančích. U nás je to jak slabý odvar,“ poznamenala.

Nakupovat se v Německu podle oslovených lidí vyplatí i drogerie a hygienické potřeby. „Toaletní papír z Německa je velmi pevný. Nestane se, že by se vám přetrhl. Zato když ho koupím u nás, to chce sakra vybrat takový, který je kvalitní. Najde se, ale zase jsme u ceny, kdy u nás za ten kvalitní zaplatím jednou nebo dvakrát tolik, co v Německu. A to nemluvím o kvalitě šamponů, zubních past i prášků na praní. Mám zkušenost, že zubní pasta na citlivé zuby, která se prodává i u nás, měla ta německá silnější účinek na zubní krčky a přestaly mě bolet,“ řekla Jana Šindelářová ze Sokolova.

I přes otevřené hranice je potřeba dodržovat v Německu zvýšené hygienické postupy.

„Ve všech obchodech musí mít člověk roušku. Navíc jsou v obchodech nainstalované dezinfekce. Někde mají stále člověka, který lidem ruce dezinfikuje. A takovou zvláštností je, že v některých obchodech může být u vozíku jeden člověk, ale v dalším obchodě můžou mít jeden vozík dva lidi,“ dodala Dita Orthová z Hranic.