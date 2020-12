Dívku pak Okresní soud v Českém Krumlově svěřil prostřednictvím předběžného opatření do péče Nemocnice České Budějovice. Holčičku rodiče schovávají před úřady i policií.

Jak informovala právnička rodiny Zuzana Candigliota, o návrhu na zrušení předběžného opatření by měl krajský soud rozhodnout tento týden. „Vzhledem k tomu, že nezletilá byla vyšetřena lékařkou, která její stav bude dále sledovat, tak se domnívám, že je to pro vývoj případu velmi podstatné,“ zmínila.

Po odevzdání lékařské zprávy soudkyni to vypadá, že orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) ani soud již netrvá na odebrání dívky a předání do péče nemocnice. V lékařské zprávě totiž stojí černé na bílém, že dítě podstupuje vyšetření a je zcela v pořádku. „Další kroky stále zvažujeme a s největší pravděpodobností je i uskutečníme, ale blíže se k tomu v tuto chvíli vyjadřovat nebudu,“ odpověděla advokátku na otázku, zda po stížnosti k ústavnímu soudu bude následovat i žaloba na českobudějovickou nemocnici.

Odborníci přitom upozorňují, že neočkování proti tetanu je hazardem se zdravím. "Argumenty odmítačů jsou podle mě nesmyslné. V minulosti jsme měli dva dospělé pacienty, kteří se poranili při práci na zahradě. Oba zemřeli," zmínil před časem pro Deník lékař, specialista na infekční choroby Petr Husa.

„V každém případě považujeme vydání předběžného opatření za nezákonné a důvody uvádíme na webu Ligy lidských práv,“ trvala si na svém Zuzana Candigliota.

DŮKAZ NELZE KOMENTOVAT

Jak potvrdil mluvčí českokrumlovského soudu Jan Montag, dítě zatím nebylo předáno do nemocniční péče. „Matka dítěte minulý týden podala návrh na zrušení předběžného opatření a avizovala předložení důkazu k prokázání, že již netrvají důvody, které vedly k nařízení opatření. Matka předložila lékařskou zprávu, ale k jejímu obsahu se nebudeme vyjadřovat,“ komentoval dotaz na zdravotní stav dívky.

Očkování proti tetanu: V roce 1951 v České republice na tetanus zemřelo 140 lidí, byl to rok předcházející zahájení plošného očkování ukotvené vyhláškou. Odpůrci očkování většinou argumentují nervovým poškozením či narušením vývoje dítěte. Za odmítnutí povinného očkování podle vyhlášky hrozí pokuta do 10 tisíc korun. Neočkované děti také nepřijímají některé školky či školy v přírodě. V posledních letech se těmito případy čím dál častěji zabývají soudy a některé skončili až u Evropského soudu pro lidská práva. Plošně se u nás očkuje kombinovanou vakcínou zvanou hexavakcína proti dětské obrně, tetanu, záškrtu, černému kašli, žloutence B a onemocněním způsobeným bakterií Haemophillus influenzae b. Děti do dvou let dostávají také povinou kombinovanou vakcínu MMR proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Díky vysoké proočkovanosti jsou tak chráněni i ti, kteří ze zdravotních důvodu očkování nepodstoupili.

Zpráva je dle jeho vyjádření jedním z důkazů, které bude příslušná soudkyně posuzovat. O návrhu by měla rozhodnout do sedmi dnů od podání. Návrh byl v pátek odeslán ostatním účastníkům řízení k vyjádření. "Soudkyně též zahájila řízení o zvláštních opatřeních při výchově, jak v případě nařízeného předběžného opatření předpokládá zákon, v rámci něhož bude zkoumat, zda je třeba přijmout preventivní, výchovná nebo sankční opatření při výchově nezletilé," doplnil Montag.

SLEDUJÍ ZDRAVOTNÍ STAV

V pátek se matka dívky dostavila také na jednání na OSPOD Kaplice. Podle jejích slov mají další setkání následovat. „Malá je úplně v pořádku, nyní běží jednání. Mám přijít ve středu a ještě příští týden jdeme k lékařce pro další zprávu, kterou také předám sociálce,“ přiblížila.

Celá rodina podle ní doufá, že už na vánoční svátky budou mít od úředníků a soudů klid. „Snad nám už na Vánoce dají pokoj, protože uběhla i inkubační doba tetanu. Dcera podle pediatričky nejeví žádný z příznaků této nemoci, a je tak zcela zdravá,“ upřesnila, že díky tomu pořád věří ve vítězství. „Doufám, že konečně zvítězí zdravý rozum,“ řekla.

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE

Jak sdělila referentka příslušného odboru školství a mládeže Městského úřadu v Kaplici Václava Janoušková, nadále platí, že úředníci jsou v případech nezletilých dětí vázáni mlčenlivostí. „Očkování je všeobecně velmi složitá problematika. Česká republika má očkování povinná a nepovinná. Povinná jsou daná zákonem a mají chránit jak jednotlivce, tak celou společnost,“ upozornila.

Každý případ je podle ní potřeba hodnotit individuálně. „Je zde také potřeba multioborové spolupráce a spolupráce s rodiči dítěte,“ okomentovala důvody jednání Václava Janoušková.