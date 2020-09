Rodiče S. J. (36) a J. J. (33) z vesničky na jihu Plzeňska zavinili smrt svého miminka, které přišlo na svět při předčasném domácím porodu. Rozhodl o tom ve středu Okresní soud Plzeň-jih, který je uznal vinnými z usmrcení z nedbalosti. Zároveň ale upustil od jejich potrestání. Vysvětlil to mimo jiné tím, že přišli o dítě, na které se velmi těšili, což je pro ně největším trestem.

Chlapeček se narodil loni v srpnu. Matka ho porodila v kuchyni, a to předčasně. „Byla jsem tehdy v sedmém měsíci, ten den jsem neměla žádné problémy. V noci mě ale vzbudily bolesti. Nejdříve jsem jim nevěnovala pozornost, ale pořád se to zhoršovalo. Šla jsem na WC a pak do kuchyně se napít. Bolelo to tak, že jsem musela na čtyři. Pak mi praskla voda. Poté se vzbudil manžel,“ líčila u soudu žena.

„Žena mi řekla, že už je to tady. Běžel jsem do koupelny pro ručníky, než jsem se ale vrátil, byl už malý na světě. Byla to obrovská radost, vůbec mi nepřišlo, že je něco špatně,“ doplnil její manžel s tím, že syn přišel na svět okolo druhé v noci.

Přestože chlapeček měřil jen 41 centimetrů a vážil necelých 1,7 kg, rodiče nepřivolali lékařskou pomoc, ani mu neposkytli náležitou péči včetně tepelného komfortu. Jen ho omyli a poté si s novorozencem šli lehnout. „Zdál se mi v pořádku, nevypadalo to, že něco potřebuje. Ležel na mě, byl přisátý k prsu. Byl nahý, ale přikryla jsem ho plenou, dekou a peřinou,“ uvedla S. J. Spolu s jejím manželem doplnila, že dítěti nechali pupeční šňůru a placentu dali do misky od špaget. „Odstřihnout jsme ji chtěli až ráno, jako jsme to udělali u prvního dítěte, které jsem rodila doma,“ řekla matka.

Oba manželé pak usnuli. Když se za několik hodin vzbudili, chlapec nereagoval. Volali hned záchranku, otec se ho pokoušel resuscitovat, na místo vyjely dvě sanity a letěl i vrtulník, ale vše bylo marné. „Dítě v době našeho příjezdu bylo v bezvědomí, bezdeší, nejevilo známky života. Tatínek řekl, že měli v plánu lotosový porod,“ uvedla u soudu lékařka záchranné služby.

Podle odborníků nemůže dítě narozené ve 28. týdnu přežít bez potřebné péče. Nemá například rozvinuté plíce, a tak musí být ihned napojeno na přístroje. Příčinou smrti chlapečka bylo podle pitvy vykrvácení do placenty, která byla uložena níže než tělíčko, roli sehrálo i podchlazení. „Strašně mě to mrzí. Tu chybu si vyčítám každý den,“ řekl soudu J. J. „Když se to stalo, tak jsem dva měsíce v kuse každý den plakala,“ řekla S. J. s tím, že jí pomohlo, že hned v říjnu zjistila, že je znovu těhotná. Ani třetí porod neproběhl bez komplikací. Chlapec přišel na svět také v 28. týdnu, tentokrát nikoli doma, ale v přivolané sanitě na kraji Plzně.

Soud oba rodiče uznal vinnými z usmrcení z nedbalosti, za což jim hrozilo až šest let vězení. Podle předsedy senátu Jiřího Žižky není pochyb o tom, že se přečinu dopustili. Zároveň ale upustil od potrestání. „Oba obžalovaní vyjádřili nad svým chováním lítost. Jejich jednání mělo fatální následek, na druhou stranu nejvíce zasáhlo je samotné. Přišli o dítě, na které se těšili,“ vysvětlil soudce s tím, že samotné projednání věci považuje za dostatečné a není třeba další trest.

Verdikt není pravomocný. Státní zástupkyně, která žádala pro rodiče podmínku, se na místě odvolala a obžalovaní si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.