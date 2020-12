U nehody zhruba dvě hodiny zasahovalo deset posádek záchranné zdravotnické služby. „Ošetřili jsme celkem devětadvacet osob, z nichž tři utrpěly těžká zranění. U zbylých šestadvaceti šlo o lehčí až středně těžká zranění,“ sdělil mluvčí vysočinské záchranky Petr Janáček.

Dopravce přistavil k nehodě náhradní autobus. Nejprve zdravotníci z místa nehody odvezli tři děti, které museli transportovat do brněnské nemocnice. Další ošetřili v přistaveném autobusu.

Podle informací Deníku šlo o autobus, který vezl žáky prvního stupně puklické základní školy. Ti kvůli rekonstrukci objektu dočasně navštěvovali jihlavskou základní školu Jungmannova. Paradoxem je, že dnes v ní byli naposledy, protože v pondělí se vrací zpět do té „své“.

Řidič děti vezl právě z vyučování v Jihlavě. Některé vysadil v Puklicích a pokračoval směrem na Příseku. „Bojím se o kamarádky,“ řekla Deníku malá školačka, která z autobusu vystoupila pár minut před nehodou.

S ošetřením zraněných zdravotníkům pomáhali i hasiči. „Na havarovaném autobusu pak provedli protipožární opatření a místo události technicky zabezpečili,“ komentovala mluvčí hasičů Petra Musilová.

Podle slov policejní mluvčí Dany Čírtkové, autobus převážel školou povinné děti a jejich doprovod. „Řidič autobusu z dosud nezjištěných příčin, zřejmě protože se míjel s protijedoucím vozidlem, najel na krajnici, která se pod ním utrhla a autobus se převrátil na bok,“ popsala Čírtková, jak se nehoda nejspíš stala.

Jasno by do případu mohla vnést i veřejnost. „Prosíme zejména na řidiče osobního vozidla, který po této silnice projížděl ve směru od Příseky na Puklice, aby se ozval na linku 158. Právě on by mohl k okolnostem nehody poskytnout bližší informace,“ požádala Čírtková.

Silnice je v tuto chvíli uzavřená. Policisté odklání provoz. „Zajišťovali jsme plynulost příjezdu a odjezdu složek integrovaného záchranného systému, zejména sanitek,“ uvedla Čírtková s tím, že na místo vyjela i kriminální policie a znalec v oboru silničních vozidel. Po půl páté odpoledne na místo dorazila i vyprošťovací technika.