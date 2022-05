„Když počítáme 679 registrovaných účastníků a k tomu více než 200 těch, kteří vyrazili neoficiálně, tak to máme velmi slušný počet. Největší zájem byl o novou, padesát kilometrů dlouhou královskou trasu ryzlinku rýnského, po které se vydaly na dvě stovky cyklistů,“ řekla Deníku Hana Patková z pořádajícího Informačního centra Uherské Hradiště.

A právě po královské trase šlapala do pedálů i šestičlenná skupinka z Klubu slovenských turistů Stupava.

„Už včera jsme na kolech dělali okruhy okolo Uherského Hradiště. Na této akci jsme sice poprvé, ale po březích řeky Moravy jsme šlapali do pedálů v minulosti už několikrát. Dnes se vydáváme na jedničku, na královskou stezku ryzlinku rýnského. To je totiž naše vinná značka,“ usmívali se na startu slovenští cyklisté.

Pěší může vína, kolik chce

V pěší skupince, jdoucí po 10 kilometrů dlouhé stezce Sadská, je 60 členů, k tomu dva koloběžkaři, jedenáct dětí a dva psi. Mezi nimi kráčí také Hradišťanka Milena Marešová. Ta v minulosti spolu s kolegyní ze Slováckého deníku Jitkou Machálkovou několikrát vedla pěší skupinu.

„Jednou jsem jela na kole, ale pěšky je to pohodlnější i vzhledem k tomu, že si člověk může v klidu dát vína, kolik chce,“ usmívá se Hradišťanka a dodává, že se akce účastnil také její syn Petr s manželkou Michalou a jejich ani ne dvouletým synem Radimem.

Ti jeli po 46 kilometrů dlouhé trase muškátu moravského. Mezi pěšími se vezou na kočárcích dvouletý Štěpán i o půl roku starší Laura.

„Na kole jezdíme pravidelně, ale pěší trasu šlapeme s dětmi poprvé. Zaučujeme je, ať si zvykají,“ prozrazují jejich rodiče.

Všechny cyklistické trasy jsou pojmenovány podle tradičních odrůd vína pěstovaných v místech, kudy trasy vedou. Do Polešovic, Boršic, Buchlovic, Břestku, Tupes a Starého Města vedla stezka Muškátu moravského, odrůdy vína vyšlechtěné ve Šlechtitelské stanici vinařské v Polešovicích.

Z Uherského Hradiště na opačnou stranu – do Kunovic, Hluku, Blatničky, Ostrožské Lhoty, Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi mířila stezka Blatnického Roháče. Do vinného žlebu v Kudlovicích, na Modrou, Velehrad a do Tupes cyklisty zavedla stezka Rulandy bílé.

Nová trasa - Královská

Na Velehrad, do Tupes, Zlechova a Starého Města vedla stezka Velehradská. Kdo dal přednost pěší chůzi před kolem, tomu byla určena pěší trasa Sadská. Vedla okruhem přes městskou část Mařatice a Vinohradskou ulici do městské části Sady k místním vinařům. Poté okruhem zpět do centra města.

Letos zcela nová cyklotrasa nesla název Stezka Ryzlinku rýnského – Královská. A proč právě královská? Důvodů je hned několik. Ryzlinku rýnskému se přezdívá „Král vín“.

Tento přídomek získalo víno díky své ušlechtilosti, legendám o jeho oblíbenosti mezi šlechtou a na císařském dvoře. Druhým důvodem je samotná trasa – vedla obcemi, kde se v pravidelných intervalech konají Jízdy králů – Vlčnov, Hluk, Kunovice.