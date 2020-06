V pátek v podvečer to oznámilo české ministerstvo zdravotnictví. Podle Renaty Povolné z tiskového oddělení ministerstva úřad vyňal Slezské vojvodství z kategorie s nízkým rizikem nákazy kvůli skokovému nárůstu počtu nakažených.

Většina evropských zemí, včetně většiny Polska, spadá podle úřadu do kategorie s nízkým rizikem nákazy. Při cestě z nich nepotřebují testy Češi ani cizinci.

Polsko sice z pátku na sobotu zrušilo pozemní hraniční kontroly, ale pokud se český občan během víkendu vydá do Polska - což může - musí se při návratu prokázat platným negativním testem na koronavirus, anebo povinně nastoupit dvoutýdenní karanténu. Česká strana totiž otevře hranice pro zcela běžný provoz až z neděle 14. na pondělí 15. června 2020.Vyplývá to ze včera zveřejněných informací na webových stránkách ministerstva zahraničí ČR.

S ukončením kontrol dochází k i obnovení mezinárodní vlakové a autobusové přepravy.

Přestože polská hranice bude od sobotní půlnoci bez policistů a kontrol, ani Poláci, nepracují-li v Česku či nemají jiné zvláštní povolení, se do České republiky nedostanou. Čeští policisté tam budou až do pondělní půlnoci.

"V praxi to znamená, že ani o tomto víkendu se podmínky pro vstup do České republiky z Polské republiky nemění. Až do 14. června 2020 do 23:59 hodin musí tedy kdokoliv, kdo nespadá do výjimek vymezených tímto opatřením, při vstupu do České republiky předložit platný test na covid-19 nebo podstoupit karanténu. Po tomto datu nebude vycestování z České do Polské republiky žádným způsobem omezeno," napsal na stránkách Policejního prezidia ČR mluvčí Ondřej Moravčík.

Úřady varují

Ministerstvo zahraničí varuje před špatným výkladem režimu na česko-polských hranicích v nejbližších dvou dnech.

"Lze předpokládat, že během víkendu vznikne situace, kdy z polské strany bezpodmínečně otevřené hranice budou vyzývat především naše občany z příhraničních oblastí k cestě na nákupy apod., avšak po návratu do ČR bude pro tyto nadále platit povinnost prokázání se negativním testem na Sars-Cov-2, resp. povinnost kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici," píše se na stránkách ministerstva zahraničí s dodatkem, že hranice směrem do Polské republiky bude překročitelná kdekoli.

Polsko v pátek v noci otevírá hranice s Německem, Českou republikou a Slovenskem. Na oficiálních stránkách polské vlády se však objevila informace, že ono uvolnění na hranicích nebude pro Poláky tak růžové, jak se může zdát.

Mnoho zemí EU totiž Polákům vstup na své území nedovolí, a to kvůli vysokému počtu nakažených nemocí covid-19. Počet nemocných stále narůstá zejména v Horním Slezsku, kde s nemocí bojují především horníci z černouhelných dolů.