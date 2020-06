Byl pošmourný večer, kolem půl šesté. V tento roční čas byla už tma, mrholilo. Zrovna vešla na přechod v křižovatce ulic Riegrova a Palackého. Riegrovou ulicí přijíždělo k přechodu osobní auto. Provoz byl hustý, semafory blikaly jen žlutou, a tak mladý muž za volantem vyrazil do křižovatky pěkně rychle, aby stihl skulinku v dopravě. Když vjížděl k přechodu, údajně ho oslepilo protijedoucí vozidlo. Tehdy 46letou Dagmar Beranovou proto přehlédl a na přechodu ji srazil.

Zlomeniny i trauma

Výsledek? Krevní výrony, otok a vykloubení ramene, zhmoždění kolene, zlomeniny velkého hrbolu pažní kosti a další zlomenina v lokti. Jenže to nebylo to nejhorší, učitelka s dlouholetou praxí začala trpět psychickými problémy, které se táhnou do současnosti.

Zpočátku se věc jevila jasně, řidič přiznal chybu. Česká pojišťovna, u které byl řidič pojištěn, vyplatila bolestné, náklady na lékaře nebo ušlý zisk po dobu jedenácti měsíců. Celá akce pojišťovně ale trvala tři roky.

Dagmar Beranová se rozhodla domáhat i peněz za trvalé následky. Avšak narazila. Přitom po roce léčby odešla na základě lékařských posudků do invalidního důchodu právě z důvodů trvalých následků. „Podala jsem žalobu tři roky po nehodě, žalovala jsem jak řidiče, tak pojišťovnu. Žádala jsem o náhradu za ztížení společenského uplatnění z hlediska poškození psychického stavu a za trvalé následky,“ přiblížila Beranová.

Jednání se u Okresního soudu v Jablonci táhlo až do loňského roku. Soud deset let po nehodě zaplacení těchto dalších náhrad zamítl. Podle poškozené ale rozhodnutí soudu hrubě ovlivnil znalecký posudek nehody. Znalec totiž dospěl k názoru, že primární příčinou nehody byl pohyb poškozené na přechodu. Měla chvilku počkat, neboť řidič už nemohl bezpečně zastavit.

Během řízení vznesla Dagmar Beranová námitky proti znaleckému posudku. Znalec tedy na rozhodnutí soudu musel prozkoumat další varianty simulace, ty však původní posudek jen potvrdily. Také řidič během prošetřování několikrát změnil výpověď, když naposledy uvedl, že poškozenou zahlédl pouhé dva metry před střetem.

Rozsudek okresního soudu tedy zněl v neprospěch žalobkyně, která měla za náklady řízení zaplatit více než 90 tisíc korun. Poškozená se však odvolala ke Krajskému soudu, který věc znovu projednává. Krajský soud si nechal zpracovat revizní znalecký posudek, který naopak hovoří ve prospěch Dagmar Beranové. Na jednání soudu poškozená stále čeká.

Psychické problémy si paní Beranová léčí u psychoterapeutky s diagnózou posttraumatická stresová porucha. „Nedokázala jsem přejít silnici, jen s doprovodem. Před přechodem jsem zvracela, motala jsem se. Každou chvíli se mi nehoda promítá před očima, jako by se stala před pár dny a ne před jedenácti lety,“ popisovala své problémy. Nedokáže si představit, že by přes přechod měla převést skupinu dětí. I proto odmítla několik pracovních nabídek.

Česká pojišťovna se k případu odmítla vyjádřit. „K probíhajícím soudním sporům se nebudeme vyjadřovat. A to ani s ohledem na naši povinnost mlčenlivosti,“ odepsal mluvčí pojišťovny Jan Marek.

„Z postupu pojišťovny jsem zklamaná, dnes mohlo být vše uzavřeno. Nejde mi o ty peníze, ale o princip,“ dodala Beranová. Podle psychoterapeutky Ivy Hrdé se může stát, že pokud bude věc kladně vyřízena, může se poškozené výrazně ulevit.