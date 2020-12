V rámci oprav sejmuli dělníci pod pohledem památkářů i sochy, které čekaly důkladné průzkumy ohledně jejich stavu. „Podle posledních informací není jejich stav tak katastrofický. Na zhodnocení jejich kondice se samozřejmě podílí i památkáři, dokonce i akademický sochař, který dohlížel u na jejich snímání. Plastiky jsou zatím uložené na službách města a čekáme na resumé s konečným stavem, abychom mohli v příštím roce pokračovat s rekonstrukcí,“ informoval starosta Náměště nad Oslavou Vladimír Měrka.

Přesto by některé sochy mohly nahradit nové kopie. „Není to vyloučené, ale jde o poměr. Jde o to, že se jedná o betonové sochy a tam je hranice mezi tím restaurovat beton nebo vytvořit nový. Tu hranici musíme ještě posoudit,“ vysvětlil Měrka.

Zdroj: Deník / Jaroslav Loskot Zdroj: Deník / Luděk Mahel

Původní originály jsou uložené na zámku v Náměšti. „Stěhovaly se na přelomu osmdesátých a devadesátých let z mostu, kdy tam probíhala oprava. Zprvu byly umístěné na prvním nádvoří v zadním slepém koutě u vchodu do bývalé kavárny,“ prozradil kastelán Marek Buš.

Originály soch z náměšťského zámku

Sochy pak čekalo ještě jedno stěhování. „Přesunuly se dovnitř zámku, kdy byly umístěné do lapidária, vyzdily se tam sokly, na kterých stojí. To bylo někdy okolo roku 1992,“ vzpomínal Buš.

V rámci rekonstrukce pokračují další práce. „Dělníci odřízli železobetonovou desku, jinak jsou hotové demoliční a sanační průzkumy, jsou vystavěné novodobé prvky, tedy zídky. Je dobetonovaná nová deska tak, aby nezasahovala pod zídky a nedocházelo k jejich trhání,“ popsal Měrka.

Rekonstrukce Kamenného mostu přes řeku Oslavu

Rekonstrukci se zatím vyhýbají i závažnější komplikace. „Pár problémů máme s deskami a kameny, které byly degradované od dob poslední rekonstrukce a těch dvacet let se na nich podepsalo. Jde totiž o místní kámen, není sice přímo z Náměště, ale je z okolí a je dost porézní, takže na mrazu a dešti trpí,“ dodal Měrka.

Památka by měla být hotová v roce 2021. „Už se těším až bude most opravený a budou na něm zpátky sochy. Je odtud totiž krásný výhled na zámek, kam se také plánuji podívat,“ komentovala návštěvnice Náměště Pavlína Sovková.