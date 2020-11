/FOTO/ O víkendu jsou v provozu lanovky na Černou horu, Portášky, Medvědín i nejvyšší horu ČR Sněžku.

Výdejové okénko v Boudě Růžohorky. | Foto: Bouda Růžohorky

O víkendu 24. a 25. října a po celý příští týden bude v provozu kabinková lanovka Skiresortu Černá hora - Pec z Janských Lázní na Černou horu. Kabinková lanovka Černohorský Express bude v provozu denně od 24. října do 1. listopadu vždy od 9 do 17 hodin. Sedačková lanovka Portášky ve Velké Úpě se rozjede o víkendu 24. a 25. října a následně od 28. října do 1. listopadu a to od 9 do 16 hodin. Třetí letní lanovka SkiResortu Hnědý vrch v Peci již zůstává v říjnu mimo provoz. Na Černé hoře bylo v sobotu v poledne 6 stupňů Celsia, ve Velké Úpě 11,4 stupně.