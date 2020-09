Postrach dívek z Dobroutova na Jihlavsku a sexuální slídil Vladimír Pejchal neuspěl s dovoláním u Nejvyššího soudu v Brně proti rozsudku Okresního soudu v Jihlavě. Ten ho poslal do vězení na jednadvacet měsíců za opakované obtěžování dívky i jejich rodičů, kterým měl i přes soudní zákaz posílat nevhodné a obtěžující dopisy.

Devětatřicetiletého Pejchala nezastavilo ani to, že byl tou dobou ve vazbě. Celkem by tak měl ve vězení definitivně strávit sedm let a tři měsíce. Pět a půl roku dostal už v roce 2017. Odsouzen byl za nevhodné obtěžování několika dívek se sexuálním podtextem. Jedné z nich bylo teprve deset let.

„Dovolání obviněného bylo zamítnuto jako zjevně neopodstatněné,“ konstatoval v usnesení Nejvyššího soudu v Brně předseda senátu Ivo Kouřil.

Pejchal dívku obtěžoval v roce 2016, kdy už byl ve vazbě, a poté od dubna 2017, když byl převezen na jižní Moravu do věznice v Břeclavi. Dívce poslal nejméně šestnáct dopisů, v nichž ji prosil, aby na něj počkala. Kromě toho jí posílal přání k narozeninám, svátku i k Vánocům.

Jejím rodičům poslal dalších nejméně osm dopisů. V nich píše, že byl odsouzen nespravedlivě, že jejich dceru miluje a že si ji vezme za manželku. Také chtěl, aby za ním přijeli na návštěvu do vězení. To se však nikdy nestalo. Kromě dopisů se dívce snažil i dovolat. Dívka i její rodiče Pejchalovi několikrát dali najevo, že je obtěžuje a dcera se ho štítí.

Pejchal v dovolání namítal, že skutek, pro který byl odsouzen, není trestným činem. Mimo jiné zpochybňoval, že by jeho chování mohlo v poškozené dívce vzbudit důvodné obavy o její život nebo zdraví. Navíc byl ve vězení, takže se s poškozenou, ani jejími rodiči nemohl fyzicky kontaktovat. Důvodná obava podle něj nemůže vycházet hypoteticky z toho, co by se mohlo stát, pokud by byl z výkonu trestu propuštěn.

„Není podstatné, že obsah dopisů nebyl výhružný, ale to, že dopisy měly na poškozenou stresující vliv proto, že jejich zasíláním obviněný nadále demonstroval setrvávající zájem o její osobu a prezentoval své představy, které se zcela rozcházely se zájmy poškozené. Nepochybně tak byly způsobilé vyvolat obavu, že poškozená bude po propuštění obviněného z vězení, předmětem jeho neustálého obtěžování,“ napsal v usnesení předseda senátu Kouřil.