Podle zastupitelky Evy Horákové (Piráti), jež apel připravila, by k dovršení legalizace bylo třeba sexuální služby zařadit mezi volné živnosti v živnostenském zákoně.

„Největší klub v Praze zaměřený na poskytování těchto služeb má roční návštěvnost vyšší než zámek Konopiště. Stát se ale tváří, že se nic z toho neděje. Představa, že je možné toto nejstarší řemeslo vymýtit, je naprosto scestná,“ řekl primátor Hřib.

Hlavně matky s dětmi?

Předpokladem jakékoliv právní regulace je odstoupení od Úmluvy o potlačování obchodu s lidmi. Dokument z padesátých let minulého století podle Pirátů nijak neřeší sociální okolnosti takovýchto služeb. „Nechci, aby tito lidé žili dál v ohrožující ilegalitě, protože z obav o své soukromí nebo život nehlásí trestnou činnost, jež je na nich páchána,“ myslí si Horáková. „Pokud by došlo k legalizaci tohoto povolání, řadili by se k OSVČ a měli by nárok na podporu od státu, například ošetřovné,“ dodala.

Podle Horákové představují většinu osob poskytujících sexuální služby matky se dvěma dětmi, z nichž řada má problémy s exekucemi či placením alimentů ze strany bývalých partnerů.

Pospíšil je proti

Pirátská zastupitelka upozorňuje, že vedle snazší identifikace obětí trestných činů by regulace přinesla sexuálním pracovnicím základní jistoty i povinnosti, jako je možnost platit daně či sociální pojištění, žádat o hypotéku nebo mít nárok na vyplacení mzdy v případě těch, kdo pracují v nočních klubech. „Dnes jsou tito lidé v šedé zóně. V době koronavirové krize se navíc ocitli bez příjmů a na rozdíl od jiných nedosáhnou na žádnou státní podporu,“ dodala Horáková.

Výsledek čtvrtečního hlasování je nejistý a půjde „napříč koalicí i opozicí“. Pro návrh zřejmě budou někteří zastupitelé ANO, výslovně ho už podpořil exprimátor Bohuslav Svoboda (ODS), který označil úmluvu za lživou a poplatnou své době.

Předseda pražské TOP 09 a jeden z magistrátních lídrů Pospíšil naopak vyzval své kolegy, aby hlasovali proti. „Ve světě se dosud nenašel úspěšný model, který by prostitutky a prostituty efektivně motivoval k dobrovolné registraci a odvádění daní. Musíme se tedy ptát, jaká by ta motivace měla být. Navíc se domnívám, že stát nemá legalizovat něco a vydělávat na něčem, co je pro část společnosti eticky sporné,“ uvedl Pospíšil. Podle Horákové nicméně pracovnice v sexuálních službách projevily v individuálních rozhovorech o výstup z „šedé ekonomiky“ zájem.