/VIDEO, FOTOGALERIE/ V rybníku Tesla ve Studeněvsi uhynula tuna a půl ryb. Slánští rybáři, kteří o rybník pečují, zaznamenali masivní úhyn ve svém rybníku od května už podruhé. Celkové škody rybáři předběžně vyčíslili odhadem na sto tisíc korun.

Přejít do galerie

Do rybníku Tesla se valila znečištěná voda ze studeněveské čističky odpadních vod | Video: Jiří Skála

Celou situaci komplikuje i skutečnost, že voda z Červeného potoka, který Teslu napájí, má zásobovat i slánský rybník Novas. Přítok do Slaného je i kvůli možnému znečištění nyní uzavřen. Přestože to odběry vzorků vody dosud nikdy nepotvrdily, padalo od počátku podezření ze znečišťování vody na čističku odpadních vod ve Studeněvsi. To se potvrdilo ve čtvrtek v podvečer.