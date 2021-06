Představte si, že sedíte ráno doma a snídáte. Najednou se před vaším domem objeví policie a záchranka, která tvrdí, že s nimi musíte do nemocnice. Podvolíte se a odjedete. Domů se vrátíte až po měsíci, který nedobrovolně strávíte na psychiatrii. Přesně tohle se stalo Rudolfu Zimovčákovi z Vratislavic nad Nisou. Před třemi roky tímto nedobrovolným pobytem na liberecké psychiatrii eskalovaly problémy mezi jím a jeho tehdejší manželkou.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Žaneta Dvořáková

Okresní i Krajský soud v Liberci v minulosti rozhodly o tom, že byl muž hospitalizován nezákonně. Zimovčák nyní požaduje po Krajské nemocnici Liberec (KNL) náhradu škody ve výši necelých 168 tisíc korun plus úroky. Ta se vyplacení odškodného brání. „Byl jsem odvlečený, když jsem ráno snídal. Chci, aby se to už neopakovalo a nikdo nemusel prožít to co já,“ řekl Deníku Rudolf Zimovčák. Žalovat nemocnici se rozhodl po tom, co soud potvrdil, že k jeho nedobrovolné hospitalizaci na oddělení psychiatrie KNL nedošlo na základě „zákonných důvodů.“ „Soud rozhodl jednoznačně. Jde jen o náhradu škody, která vznikla v souvislosti se soudními a právními náklady,“ vysvětlil Zimovčák.