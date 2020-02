Bylo krátce po osmé hodině ranní, když z okna bytového domu na plzeňské Doubravce vypadla desetiletá dívka a za několik minut po ní po ní vyskočila její matka. Obě zraněné odvezla záchranná služba do nemocnice. Dívka by podle informací Deníku mohla vyváznout bez vážných následků, matka na tom byla po pádu podstatně hůř – záchranáři ji odváželi v kritickém stavu. Ve čtvrtek ráno potvrdila policejní mluvčí Ivana Jelínková, že žena na následky poranění zemřela.

Desetiletá dívka je už nyní mimo ohrožení života. „Je ve stabilizovaném stavu,“ potvrdila Deníku mluvčí FN Plzeň Gabriela Levorová. Už včera záchránáři uvedli, že dítě utrpělo těžká zranění dolních končetin a hlavy, která ale nebudou mít fatální následky. „Žena utrpěla těžká zranění hlavy,“ řekla ve středu mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.

Co nešťastným událostem předcházelo, zatím není jasné. Podle serveru Novinky.cz existují svědci, kteří viděli, jak dítě viselo z okna a žena ho držela za ruce. „Vůbec se mu nesnažila pomoci, pokusit se ho vtáhnout zpět,“ řekli policii.

V době, kdy přivolaní záchranáři pomáhali dívce, stála její matka na parapetu. „Inspektor provozu se dostal na balkon v chodbě domu a snažil se se ženou komunikovat. Ta ale stála mlčky v okně a upřeně se dívala před sebe, vůbec na něj nereagovala,“ uvedla mluvčí záchranné služby Mária Svobodová. Poté žena skočila.

Sousedé se shodují na tom, že jde o slušnou rodinu.

Vyrůstají v ní dvě dcery, starší z nich byla v době incidentu ve škole. „Je to opravdu spořádaná rodina, vůbec to nechápu. Jsou to moc hodní lidé. Pán dělá domovního důvěrníka. Sousedka mi říkala, že matka měla být v poslední době ve špatném psychickém stavu kvůli tomu, že mladší dcera je nemocná. Ale vůbec si nedokážu představit, že by ji vyhodila z okna, nevěřím tomu,“ popsala obyvatelka domu, v němž k tragédii došlo. „Viděla jsem, jak stála v okně a bez jakékoli reakce na záchranáře hleděla upřeně dolů, kde ležela její dcera. Bylo to příšerné,“ dodala.

„Tragédii jsem viděla z okna, ještě jsem v šoku. Žena spadla přímo pod naše okno,“ řekla Deníku Natálie Skytecká, která bydlí v přízemí.

„Znám je jako velice příjemné manžele. Potkávali jsme je, když jsme venčili psy, i děti mají velmi milé,“ podotkla další obyvatelka panelového domu.

Okolnosti případu šetří policie. „S ohledem na rodinu nebudeme poskytovat bližší informace,“ konstatovala mluvčí Ivana Jelínková.