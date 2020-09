Informaci o nočním incidentu jako první přinesla agentura Aktu.cz. Podle ní policejní hlídky zjistily, že minimálně jeden z mužů měl u sebe pistoli, kterou dokonce v rozporu se zákonem nosil viditelně venku. Vybaven byl také teleskopickým obuškem a jednorázovými látkovými pouty. Dokonce si oblékl i neprůstřelnou vestu.

„Pistoli viděl i náš reportér, ke kterému tento muž přišel a představil se tak, že je od poškozené. Když se ho reportér začal ptát na další podrobnosti a co na místě dělají, muž se otočil a odešel,“ píše Aktu.cz. „Je to vrah a my se ho bojíme,“ pokřikovali neznámí muži podle Blesk.cz směrem k policistům, kteří přijeli na místo situaci uklidnit. Dva členové skupinky pak ještě zhruba do dvou hodin ráno zůstali sedět v autě před domem, ačkoliv je policisté upozorňovali, že budou místo hlídat.

Sousedé tak po víkendovém šoku prožili další bezesnou noc. Jak je to možné? Kriminalisté sice na základě výslechů podali návrh na vzetí obviněného muže do vazby, avšak státní zastupitelství v zákonné lhůtě neodpovědělo, a tak musel být útočník propuštěn na svobodu.

„Pochybením pracovnice kanceláře při doručení návrhu místně a věčně příslušnému soudu došlo k uplynutí zákonem předpokládané lhůty pro zadržení obviněného. Pochybení, které se ve věci vyskytlo, je řešeno a bude disciplinárně potrestáno,“ sdělil médiím Aleš Cimbala, mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze.

Podle Cimbaly státní zástupce vazbu navrhuje hlavně kvůli předpokládané výši trestu. Muž byl až dosud bezúhonný a padla i hrozba, že by obvlivňoval svědky. „Není dán předpoklad, že by obviněný ve svém jednání pokračoval nebo se vyhýbal trestnímu stíhání,“ dodal mluvčí.

Zavržděná žena pracovala jako porodní asistentka

Blesk uvedl, že zavražděná žena pracovala jako porodní asistentka u Apolináře. Je tedy krutou ironií osudu, že pomáhala dětem na svět a teď jí její vlastní manžel pomohl na onen svět… Podle sousedů, které bulvární deník citoval, přitom nic nenasvědčovalo, že dojde k tak hrůznému činu. Pár se jen den před osudnou hádkou vrátil z dovolené. Finančními problémy údajně starší manželé netrpěli.

Blesk spekuluje také o mužových psychických potížích. Podle známé rodiny totiž před několika lety přišel o práci v mezinárodní společnosti, kde byl na vyšší pozici. „Pak už do práce nešel, šel do předčasného důchodu a říkali, že to strašně těžce nesl a byl na tom psychicky hodně špatně,“ citoval list svůj zdroj.

Před domem, kde se smutná událost odehrála, mezitím lidé zapalují svíčky k uctění památky oběti manželské hádky.