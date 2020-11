ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Už od začátku je dění kolem stavby „polní nemocnice“ trochu zvláštní a nepřehledné. Někteří lékaři upozorňovali, že jde jen o marketingový tah, aby menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) – dosud se opírající o podporu KSČM – ukázala, jak nepříznivou situaci s infekční virózou covid-19 zvládá. A že se krize nevyřeší ani Babišovým telefonátem do firmy Linet a objednávkou tisíců lůžek…

Všechna čest příslušníkům Armády ČR a dalším spolupracovníkům, kteří zvládli během necelého týdne připravit výstaviště v Letňanech. Podle vládních plánů – pokud by byla nemocnice aktivována – budou sem putovat lidé bez těžkých příznaků nemoci covid-19 na doléčení. Nemocnice Na Bulovce je jakýmsi provozovatelem tohoto záložní zařízení.

Zvídavé dotazy a otázky plné podezření však vyvolává přístup státních organů a vrcholných politiků. Vždyť i sám Pavel Sehnal, který je skrze firmu ABF vlastníkem nemovitosti, pro web Forbes.cz přiznal, že se o tom, co se v Letňanech chystá, dozvěděl až z médií. Areál výstaviště každopádně podle vlastních slov nabízel už na jaře i pražskému magistrátu.

Poté, co se Sehnal s ministerstvem zdravotnictví dohodl na podmínkách, zase zaujala cena za pronájem. Média přinesla informaci, že podnikatel požaduje 26,6 milionu korun (do konce listopadu) za 20 tisíc metrů čtverečních hal a okolní pozemky. Dříve pro internetovou verzi magazínu Forbes tvrdil, že na základě paragrafu 36 krizového zákona má právo na úhradu provozních nákladů, tedy výdajů za energie či technickou správu areálu.

„Není to 26 milionů, protože je třeba odečíst DPH, ale zhruba 21,5 milionu korun. V této částce jsou zahrnuté náklady spojené s provozem areálu, jako je technická obsluha, tedy mzdy asi 50 zaměstnanců, kamerový a zabezpečovací systém, jsou v ní zohledněné úroky bance i odpisy – haly mají hodnotu 700 milionů korun a roční odpisy se tak pohybují v řádech desítek milionů,“ vypočítal Sehnal později.

Podle Sehnalova rozhovoru pro Novinky je jednotková cena 29 korun za m2. Při komerčních veletrzích se nájemní částka pohybuje od dvou do čtyř tisíc korun. Sleva pro stát je tak 98 procent. Podle žebříčku časopisu Forbes je Sehnal s majetkem 3,6 miliardy 65. nejbohatším Čechem. Do hry ohledně projektu záložní nemocnice se záhy vložil další boháč – Kellner, šéf skupiny PPF, s 293 miliardami zmiňovanému pořadí vévodí.

Ať Kellner pomůže živnostníkům, vzkazuje Sehnal

Kellnerova firma prostřednictvím twitterového účtu oznámila, že nabídla pro vážně nemocné pacienty O2 arenu i přilehlé kongresové centrum. „Velikost sálů je cca 12 tisíc metrů čtverečních, v obou objektech se navíc nachází velkokapacitní kuchyně pro přípravu jakéhokoli stravování. Rádi pomůžeme, snad to ale nebude zapotřebí,“ píše se v příspěvku. Mluvčí Vladimír Mlynář pak dodal, že „je to zadarmo“. Přesněji řečeno – náklady by uhradil sám Kellner.

Pavel Sehnal po neúspěšné kandidatuře na primátora hlavního města v barvách ODA omezil veřejné výstupy na občasné příspěvky o sportovních aktivitách – například v únoru 2019 byl členem expedice na Jižní pól. Ale teď se – možná jen shodou okolností – zapojil do slovní přetahované s konkurencí.

„Pokud má Petr Kellner peníze na rozdávání, tak bude určitě celá Česká republika ráda, pokud své peníze na rozdávání použije třeba i na prospěch českých živnostníků a podnikatelů. Možná umírají jednotlivci, ale v malém řádu, ale desetkrát tolik český průmysl. Jde o desítky až stovky firem denně,“ řekl Sehnal v reakci na toto gesto Novinkám. „Není miliardář jako miliardář,“ glosoval situaci mluvčí PPF na sociální síti.

A co premiér Babiš, jenž je čtvrtý nejbohatší Čech? O smluvní částce mezi Bulovkou a ABF se podle odpovědi na sněmovní interpelaci dozvěděl až z médií. „Tady se hledaly velké výstavní haly na okraji města pro záložní polní nemocnici, což bylo identifikováno jako ideální místo. Takže jsme postupovali stejně jako například v Berlíně, kde využili výstaviště pro záložní nemocnici v Berlíně,“ řekl šéf hnutí ANO. V trochu překotném projektu se odkazoval rovněž na ministra zdravotnictví Romana Prymulu (za ANO), jehož po známém skandálu odvolává.

Prymula vysvětlil, že multifunkční aréna v Libni není vhodná logisticky, protože většinu plochy zaujímá hlediště pro diváky. V případě Kongresového centra Praha, o němž se pro účely záložní nemocnice rovněž uvažovalo, jsou zase problém výtahy. V budově u Nuselského mostu by tak šlo použít pouze přízemní patro.

Vybudování na vojenském letišti v Kbelích zase komplikuje fakt, že by pacienti museli být ve velkých armádních stanech a v chladných dnech by bylo drahé jejich vytápění.