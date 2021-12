Zajímavost stará 600 milionů let. Moravskobudějovická vrása nedá geologům spát

Pro odborníky je to učiněný skvost. Unikát, který jinde nemá obdoby. Moravskobudějovická pararulová vrása je přitom něco, na čem oko neznalého člověka rozhodně nespočine. Prostě rýha ve skále, pomyslel by si laik, a šel by dál, aniž by nad tímto útvarem dále přemýšlel.

Moravskobudějovická pararulová vrása se nachází na Pivovarské ulici pod budovou fary. | Foto: Deník/Milan Krčmář

Ve skutečnosti je to však úkaz starý 600 milionů let. V té době se po Zemi ještě ani neproháněli dinosauři, na ty si svět musel počkat dalších 400 milionů let. V době, kdy moravskobudějovická vrása vznikla, byly nejvyšším vývojovým stupněm jednoduché mnohobuněčné organismy. I planeta vypadala jinak – její pevninu tvořil jeden velký superkontinent Gondwana. Obnova historických varhan z Bučovic potrvá dva roky. Navrátí jim funkčnost A právě její pozůstatky ukazuje vrása v Moravských Budějovicích. Nachází se na skalním ostrohu pod budovou zdejší fary. Ostroh je odkrytý, nepokrývá jej ani zemina ani žádné rostliny, a proto na něm lze dobře pozorovat skalní zářezy. V jednom místě je patrné jejich esovité zakřivení. Právě zde příroda uchovala jednotlivé geologické vrstvy. Opravdový unikát „Prý je to nejstarší viditelný jev tohoto druhu v Evropě,“ vysvětlil ředitel Městského kulturního střediska Beseda Karel Nechvátal. „Jedná se tedy o opravdový unikát, a tak přemýšlíme nad tím, že bychom sem umístili alespoň ceduli v češtině, angličtině a němčině. Místní i návštěvníci by díky tomu věděli, na jak pozoruhodném místě se Moravské Budějovice nacházejí,“ doplnil ředitel. Kaprovi komunismus nemohl ublížit. Ledaže by plaval na Západ, říká folklorista Informační cedule by se na toto místo určitě hodila. Mnozí obyvatelé Moravských Budějovic možná ani nevědí, jakou zajímavost mají ve své blízkosti.

