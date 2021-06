Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého mají díky pondělním výsledkům jistotu, že skončí nejhůře mezi nejlepší čtveřicí z třetích míst, která do osmifinále doprovodí první dva celky z každé skupiny.

Šilhavého výběru pomohly pondělní výsledky ve skupinách B a C. V "céčku" nejprve vpodvečer Ukrajina prohrála s Rakouskem 0:1 a na třetím místě tabulky získala tři body. Večer pak v "béčku" neuspěly Rusko i Finsko a třetí celek skupiny rovněž uhrál jen tři body.

Čeští reprezentanti po dvou kolech vedou tabulku, a pokud se spolufavoritem turnaje dosáhnou v Londýně aspoň na bod, nečekaně postoupí do vyřazovací fáze z prvního místa. V případě porážky by národní tým mohl klesnout na třetí místo jen za předpokladu, že Chorvaté v souběžném duelu zdolají Skotsko a zároveň si vylepší stávající skóre. Balkánský výběr má nyní v součtu o tři branky horší rozdíl než český celek.

Last 16: secured! ☑️



Monday's results mean the #ThreeLions are guaranteed a place in the #EURO2020 knockout stages. pic.twitter.com/cOr0GWo5ww — England (@England) June 21, 2021

"Byli bychom rádi, kdybychom skupinu vyhráli, byl by to pro nás velký úspěch. Bylo by pěkné potom tady pokračovat ve Wembley na další zápas, protože je to nádherný stadion. Určitě bychom si to tady užili," řekl třicetiletý kapitán Vladimír Darida.

Reprezentace naposledy postoupila do vyřazovací fáze v roce 2012, na minulém Euru před pěti lety skončila ve skupině.