„Samotná skutečnost, že UEFA pozměnila vhodnost naší uniformy, je politická. Udělali to jen kvůli stížnostem ruských úřadů. Tolik asi k vašemu nesmyslu 'žádná politika ve fotbale',“ napsal Stachovskij na Facebooku. K příspěvku přidal fotku svých tenisek, na kterých je rukou napsaný právě zmíněný slogan. „Tahle fotka je z roku 2015… protože hrdinové neumírají…“

Bývalý 31. hráč světa, který ve Wimbledonu vyřadil obhájce titulu Rogera Federera, je na sociálních sítích velmi aktivní. Jednou si nebral servítky s Britskými aerolinkami, když se vracel z turnaje v Nottinghamu.

„Děkuju British Airways a vašemu personálu za to, že jste se mnou zacházeli jako s kusem odpadu. V životě se ke mně nikdo nechoval hůř,“ napsal na Twitteru. Důvodem prý bylo zavazadlo s raketami, které bylo příliš velké. „Vaši zaměstnanci mi vyhrožovali, cítil jsem se jako ve vězení,“ nepřijal omluvu od největší evropské letecké společnosti.

Stachovskij na sebe strhává pozornost mimo kurt docela často. Pětatřicetiletý kyjevský rodák bojoval do roku 2019 za práva tenistů v Hráčské radě ATP, kde pomáhal žebříčkově hůře postaveným hráčům k lepším finančním odměnám. A právě na posvátné půdě Wimbledonu v roce 2017 se ohradil proti nízkým turnajovým dotacím.

Thank you @British_Airways & your stuff for treating me like I am PIECE OF RUBISH. In my entire life I was not treated worse than today.