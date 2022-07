Skanzen Třebíz

V třebízském skanzenu se natáčely scény do seriálu První republika.Zdroj: Deník/ Kateřina Nič Husárová

Seriál První republika se natáčel také ve skanzenu ve Třebízi, mapuje životy podnikatelské rodiny Valentových v období od vzniku první republiky do počátku 30. let. Seriálu se ujal režisér Biser A. Arichtev. V průběhu let 2014 – 18 byly natočeny tři řady. Národopisné muzeum ve Třebízi má původní náves, rybníček, kostelík, statky i chudší obydlí. Vesnička je rodištěm spisovatele a kněze Václava Beneše Třebízského.