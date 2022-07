Kdo místa vybíral?

Martin Rumler, šéfredaktor Pražského deníku

Kromě hraní amatérského divadla a fandění Slavii Praha jsem filmovým a především televizním fanouškem. Kamarády a kolegy "obtěžuju" neustálými tipy na to, co by měli vidět, a otázkami, jak to, že to ještě neviděli. Proto jsem s radostí vybral tato filmová místa a musím říct, že by jich mohlo být na desítky. Praha prostě táhne a objevit záběr metropole například v hollywoodskem filmu je pro fanouška radost. A může to být i pobavení, když na plýtně či obrazovce vidí Masaryčku a hle, ona prý to třeba Paříž.