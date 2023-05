Fotbalisté Uničova pokračují ve skvělých výsledcích. V sobotu porazili na domácím hřišti Blansko 4:1 a potěšili tím kouče Jiřího Balcárka, který ten den slavil 50. narozeniny. Uničov vyhrál poosmé v řadě.

Trenér Jiří Balcárek | Foto: Michal Muzikant

Netradičně v sobotu v 10.15 kvůli oslavě trenéra Jiřího Balcárka sehráli uničovští fotbalisté další zápas MSFL. A právě kvůli životnímu jubileu svého kouče měli o motivaci více, proč utkání ovládnout. A povedlo se.

„Kluci mi dali hezký dárek, hned jsem jim za výkon poděkoval,“ usmíval se po utkání trenér Uničova Jiří Balcárek.

„Chtěli jsme Blansku oplatit porážku z podzimu, kdy se nám utkání nepovedlo a hráli jsme špatně. Je to nevyzpytatelný tým, který točí sestavu a má kvalitní krajní hráče,“ pokračoval.

Už ve dvanácté minutě vše odšpuntoval bombou o tyč Aleš Krč. Uničov měl v první půli jasně navrch a přicházely další velké příležitosti. Jenže například hlavičku Koutného i střelu Krče hostující gólman vyrazil.

V nastavení úvodního dějství ale vyřešil perfektně brejkovou situaci Jakub Vichta, který míč prostrčil na Vybírala, ten zasekl míč, nechal projet obránce a slabší levačkou zvýšil střelou na zadní tyč.

„Chtěli jsme na ně vletět a zápas rozhodnout v první polovině. Byli jsme si vědomi, že nám můžou po náročném programu docházet síly. Díky této uklidňující brance se nám to povedlo. Měli jsme spoustu šancí, kdy jsme mohli odskočit na dvoubrankový rozdíl dříve, což se nám ale v poslední době příliš nedaří,“ říkal Balcárek.

Po změně stran domácí kontrolovali hru, ale již se do tolika šancí jako v první půli nedostávali. Nádherná kombinace přišla po hodině hry. Aleš Krč na půlce hřiště z jedné poslal míč šajtlí křížem na Komendu a ten přeloboval vyběhnutého gólmana.

„Víme, že Alda tyhle skryté přihrávky a střely šajtlí má. Chtěli jsme ve druhé půli zůstat aktivní a nezatáhnout se,“ přiznal Balcárek.

Čtvrt hodiny před koncem přišla nepříjemná srážka Komendy s hostujícím brankářem Nešetřilem, který byl otřesen a musel jej nahradit David Kubica.

O tři minuty později Blansko snížilo. Po rohovém kopu se prosadil hlavou Tulajdan. Na víc se ale nezmohlo, ani se do dalších šancí nedostalo. „Tu standardku jsme podcenili,“ myslí si kouč a dodal: „Ale jinak jsme soupeři nic nedovolili, protože jsme byli aktivní nahoře, napadali jsme je ve více lidech a nepustili jsme je do kombinace.“

Naopak to byl Uničov, kdo měl poslední slovo. Na pravé straně se dostal do vápna Saňák, dal míč pod sebe na Hausknechta a ten stanovil konečné skóre 4:1. „Byla to také hezky vykombinovaná akce,“ byl spokojený kouč.

Uničov tak zakončil náročné období, kdy odehrál šest zápasů ve dvaceti dnech. I přesto táhnou svěřenci Jiřího Balcárka sérii osmi výher v řadě.

„V minulých zápasech jsem nebyl tolik spokojený s herním projevem, ale dnes jsem kromě výsledku rád u za předvedenou hru. Byly tam krásné akce, góly, spousta zakončení. Lidem se to muselo líbit,“ uzavřel Jiří Balcárek.

SK Uničov - FK Blansko 4:1 (2:0)

Branky: 12. Krč, 45+1. Vybíral, 61. Komenda, 90+1. Hausknecht – 78. Tulajdan

Rozhodčí: Slabý – Svoboda, Ehrenberger. ŽK: Ambrozek – Thon, Smrčka. Diváci: 129.

Uničov: Uvízl – Diblík (82. Saňák), David, Svoboda, Ambrozek (70. Hausknecht), Vichta (87. Kamas), Komenda, Vybíral (70. Javůrek), Sečkář, Krč, Koutný (82. Coufal). Trenér: Jiří Balcárek.