Sedm let v Uničově bylo krásných díky partě. Poznal jsem spoustu kluků, kteří byli skvělí fotbalisté, ale také kamarádi. Hodně jsem se naučil od těch starších. Kdybych měl zhodnotit celých sedm let, tak to bylo jak na horské dráze, protože dvě sezony nám přerušil covid, v jedné jsme mohli aspirovat na první místo a v jedné jsem měl problémy se srdcem, takže jsem skoro nehrál.

Jak na Uničov tedy budete vzpomínat?

Strávil jsem tam dlouhou dobu a budu na to vzpomínat jen v dobrém. Člověka sport nějakým způsobem formuje a fotbal dělám od šesti let. Chtěl bych zmínit, že pro mě bylo velice náročné, když jsem končil v práci o půl čtvrté a ve čtyři už byl trénink. Takže jsem se vždycky honil, abych to stihl. Ale když jsem přijel do Uničova a byla tam ta parta, tak to člověka dostalo do dobré nálady.

Na co si nejraději vzpomenete?

Těch věcí a lidí je moc. Nejvíce na Bačise (Davida Baču), Komeho (Tomáše Komendu) a Romana Vejvodu. Celkově na další super kluky, se kterými jsem hrál a stali se z nás nejen spoluhráči, ale také kamarádi v osobním životě. Určitě na společné zápasy, když jsme jezdili autobusem a popovídali si. Na společná soustředění, kde byla vždy super sranda a samozřejmě na bago před každým tréninkem a legendární Uvízlovy skluzy (úsměv). Když se řekne Uničov, tak se mi vybaví neděle 10.15, kdy jsme hráli domácí zápasy a mé číslo 19, protože v roce 2019 se mi narodil syn.

Proč nyní z klubu odcházíte?

Končím hlavně z osobních důvodů. Čekáme narození druhého potomka - bude to dcera. Chtěl jsem končit už před rokem, ale když tam byl trenér Žmolík a měli jsme tréninky čtyřikrát týdně, tak mě přemlouval a říkal, že můžu trénovat jen dvakrát týdně. To jsem moc nechtěl, protože jsem člověk, který dělá věci pořádně a nechtěl jsem moc přijmout, že budu jezdit jen dvakrát ze čtyř tréninků. To potom dělá rozpory v kabině a člověk se necítí úplně OK. Ale v zápasech pod trenérem Žmolíkem jsem si odvedl svoji práci a kluci mi to neměli za zlé.

Potom se ale vaše role změnila.

V polovině ročníku skončil trenér Žmolík, věděl jsem, že s příchodem kouče Nečka se moje situace změní a myslel jsem si, že se stanu náhradníkem, což se potvrdilo. Ta domluva byla pouze s trenérem Žmolíkem. Nejvíc mě na tom všem mrzí, že jsem myslel, že se po těch sedmi letech nějak rozloučím alespoň v posledním zápase s Vrchovinou… Ale trenér Neček mě tam dal na posledních šest minut, což mě trošku mrzelo. Věřil jsem, že rozlučka bude jiná.

Jakub Můčka



Post: Obránce

Noha: Levá

Věk: 28

Kariéra: Nové Sady, Sigma Olomouc, Opava, HFK Olomouc, Uničov, Šumperk, Uničov.

Vy jste se s ním o tom nebavil?

Je to vždycky volba trenéra, nikdy jsem mu do sestavy nemluvil, ale už před domácím utkáním se Zlínem jsem mu říkal, že jsem rozhodnutý končit, on to kvitoval, ale dostal jsem nějakých sedmadvacet minut doma se Zlínem a šest s Vrchovinou. Byl jsem celkem naštvaný, mrzí mě to, ale neovlivním to.

Kam nyní povedou vaše kroky?

Nabídek mám spoustu z nižších soutěží, neustále mi někdo volá, ale po pravdě jsem pro variantu, že si dám půl roku pauzu. V práci mám možnost se udržovat - každý den běhám, plavu, jezdím na kole. Sice vypadnu z fotbalového rytmu, ale už nejsem nejmladší a věřím, že jsem schopný se do toho vrátit. I když jsou ty nabídky krásné, tak na prvním místě je rodina, chci se věnovat ženě a dětem, protože jsem je hodně o čas ochuzoval. Do zimy uvidíme, jak to dopadne, zhodnotím si všechny věci a uvidím, jestli mi bude fotbal vůbec chybět a když jo, tak bych se chtěl vrátit.

Z Uničova jste si na rok odskočil do divizního Šumperku. V té sezoně ale zrovna Uničov vyhrál MSFL. Nemrzí to?

V Šumperku jsem zažil skvělou sezonu, byl tam dobrý trenér Hecl, dobrá parta a mně se dařilo. V Uničově jsem se ochudil o mistrovskou sezonu, kdy kluci zrovna vyhráli MSFL, ale angažmá v Šumperku mě nastartovalo, takže mě to nemrzí. Když se na to podívám zpětně, tak jsem za ten krok rád. Uvědomil jsem si, že je to v Uničově super, ale že jde, aby fotbal fungoval i jinde.

V roce 2017 jste si prošel onemocněním srdce, o co přesně šlo?

Byla to jedna z nejtěžších situací v životě. Jsem voják, jel jsem na cvičení a chytil jsem angínu. Jenže jsme museli manuálně pracovat a sedlo mi to na srdce. Diagnóza zněla, že mám zánět srdečního svalu, budu půl roku bez jakékoliv fyzické aktivity a nebudu se moct de facto doma ani protáhnout. Bylo to velice náročné období, sáhl jsem si na dno sil, ale na druhou stranu mě to zocelilo a otevřelo oči, že si člověk musí vážit všedních věcí.

Jaký byl návrat?

Je krásné, že jsem se k tomu sportu mohl vrátit, protože hodně diagnóz se srdcem končí tak, že člověk nemůže sportovat. Ale já jsem dal organizmu půl roku klid a díky tomu, že jsem to dodržoval, tak jsem mohl dělat všechno bez jakýchkoliv problémů. Ale když je člověk půl roku mimo, nedělá vůbec nic ,tak je ten návrat vždy těžký. Trvalo dva nebo tři měsíce než jsem se dostal do nějaké provozní teploty, abych byl schopný klukům stačit.

Nyní už vás to nijak nelimituje?

Omezení žádné nemám. Chodil jsem z vlastní vůle každý půlrok na kontrolu a nikdy neshledali žádný problém. Celkově mi to ovlivnilo život pozitivně, že jsem si vážil každé všední věci, že se můžu jít třeba jen rychle projít nebo sednout na kolo.

Kromě velkého fotbalu hrajete i ten malý. S týmem Raptors vedete v polovině ročníku 2. ligu a míříte za postupem. Bude to něco, co vás nyní může naplňovat?

Určitě. Jsou to kluci, s nimiž jsem začínal hrát fotbal. Hrával jsem s nimi malý fotbal už dřív, ale to tam byl jen jeden registrovaný (u FAČRu), takže jsem to musel brát sám na sebe, kličkovat a moc mě to nebavilo. Nyní se ale změnila pravidla a už můžou hrát dva registrovaní. Více mě to baví, více si zahrajeme fotbal, protože i soupeři jsou fotbalovější. Klukům jsem slíbil, že se pokusíme dotlačit do první ligy, ač jsem byl jen na sedmi zápasech z dvanácti. Určitě tomu teď na podzim budu věnovat čas, abych se udržoval a snad klukům pomůžu k postupu.

Zmínil jste, že pracujete jako voják, to vám určitě pomáhá při fyzičce.

Každý den využívám široké škály možností sportovat. Máme tam tělocviky, můžu jít během oběda do posilovny, běhat a podobně. Celkově jsem u armády sedmým rokem, jsem správce skladu a jsem spokojený.

Co vám bude po konci v Uničově chybět?

Asi nějaká ta úroveň. V Uničově jsou všichni kluci dobří fotbalisté a já jsem od malička zvyklý hrát fotbal na nějaké úrovni a přece jenom Uničov úroveň splňoval. Musím se přiznat, že s tím celkem bojuji v hlavě a nedokážu si moc představit jít o úroveň níž. Ale už nejsem nejmladší a asi se přizpůsobím.