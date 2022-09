V úterý jej čekala obnovená premiére jako šéfa uničovské lavičky. „Po tolika letech, co jsem se sem vrátil, to bylo zvláštní. Navíc to je doba, co jsem vůbec trénoval. Ale po prvním pondělním tréninku jsem přijel domů a cítil jsem spokojenost,“ usmíval se Jiří Balcárek.

Uničovu se v MSFL příliš nedaří a se sedmi body je až čtrnáctý. „Viděl jsem, že na hráčích leží deka. To pondělí bylo hektické, protože se můj přesun k týmu upekl v neděli večer. Strávil jsem ho sledováním posledních zápasů Uničova, abych viděl, jaké dostávají góly, kterých bylo dost,“ popisoval bývalý hráč Sigmy či Unionu Berlín, který nahradil v Uničově Jiřího Nečka.

A nečekal jej vůbec jednoduchý start. Hned po jednom tréninku přijela na uničovský stadion ligová Sigma Olomouc. „Snažil jsem se kluky namotivovat k tomuto utkání, které jsme ale brali jako generálku na nedělní zápas proti béčku Slovácka. Šetřil jsem třeba Kubu Vichtu, který nehrál od začátku a vůbec nenastoupil David Bača, který nebyl stoprocentní a nechtěl jsem riskovat zranění. K dispozici není ani Honza Ambrozek, který měl výrůstek na noze, sedm týdnů netrénoval a teď jsme se domluvili, že musí dohnat kondici,“ přiblížil Balcárek.

A nový impuls v podobě změny kouče uničovským fotbalistům pomohl. Sigmě vzdorovali a předvedli sympatický výkon, jehož výsledkem byla remíza 2:2 po základní hrací době a porážka 2:4 v prodloužení.

„Nevím, jestli jsme Sigmu překvapili, že jsme hráli na dva útočníky a otevřenou partii. Kluci předvedli výkon na hranici svých možností, někteří vstávali v pět, v šest šli do práce, končili o půl třetí a o půl páté se hrálo, takže velký klobouk dolů,“ uznal Balcárek.

Právě od tohoto výkonu by se Uničov chtěl odrazit k lepším výsledkům v třetí lize. „Věřím, že nám výkon v sebevědomí pomůže. Pohled na tabulku je hrůzostrašný, protože jsme tři body od sestupu. Klukům jsem řekl, že to je hezké hrát takhle se Sigmou, ale musíme to potvrdit v neděli,“ pokračoval devětačtyřicetiletý kouč.

Baník už ne

Jiří Balcárek poslední měsíce pracoval pro ligový Baník Ostrava. „Jezdil jsem sledovat výkonnost ligových hráčů, kteří byli na hostování a pak jsem doporučoval nebo nedoporučoval, jestli se do Baníku mají vrátit. Ale konečné rozhodnutí musel udělat někdo jiný. Já jsem jen vyslovil svůj názor,“ přiblížil náplň své práce.

„Určitě mě to obohatilo a měl jsem takový všeobecný přehled. Táhlo mě to ale zpět na lavičku,“ prozradil a sezení na tribuně se zápisníkem vyměnil za energičtější práci.

Jako hráč si profesionální fotbal vyzkoušel, stejně tak jako trenér. Nyní je zpět ve třetí nejvyšší soutěži. Má ještě ambice vrátit se do ligového kolotoče? „Těžko říct. Život žiji, jak to přichází. Teď jsem v Uničově. Mám obrovskou výhodu, že tady znám všechny lidi od uklízeček. Mám na Uničov hezké vzpomínky, vyhráli jsme třetí ligu (2016/17) a byla tady dobrá parta,“ komentoval.

Z mistrovského týmu jsou ale v kádru už jen tři hráči. Brankář Tomáš Uvízl a útočníci Tomáš Komenda a Aleš Krč. „Ale jsou tady zkušení hráči doplnění mladými kluky, kteří prošli systémem Sigmy,“ uzavřel Balcárek.