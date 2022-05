Když válka na Ukrajině začala, byl jsem se svým týmem FK Kryvbas v Turecku na předsezonním soustředění. Když se to všechno seběhlo, tak jsme tam zůstali dva týdny a potom nám řekli, že můžeme jít, kam chceme, že si můžeme hledat jiné týmy. Z Turecka jsem odjel 11. března do Budapešti, potom jsem na Slovensku vyzvedl svoji rodinu a zamířili jsme do Prahy. Poté se můj agent začal poohlížet po mém novém angažmá. Byl jsem pozván na týdenní zkoušku do Třince a byli připraveni mě vzít, ale bylo složité najít pro mě a moji rodinu ubytovaní. Řekli mi, že bude lepší, když si najdu jinou variantu, a tak se ozvala Sigma.

Jedná se o vaše první zahraniční angažmá, jaké je?

Je to moje první zkušenost jako cizince v týmu. Předtím jsem pouze sledoval hráče jiné národnosti i barvy pleti, kteří přišli na Ukrajinu a snažil jsem se porozumět, jaké to pro ně je Teď už jim rozumím. Je to velmi zajímavá a dobrá zkušenost, protože všechno je pro mě nové - tréninky, regenerace, komunikace. Užívám si to.

Jaké jsou tréninky a zápasy v Česku oproti Ukrajině?

Tréninky jsou intenzivnější a delší než na Ukrajině. Trenér říkal, že je pro něj nejdůležitější udělat jej tak, aby se blížil tempu zápasu. Rychlost v tréninku musí být stejná jako v ostrém utkání. V duelech české třetí ligy je pak hodně soubojů a faulů, ale zároveň je velmi rychlá. Béčko Sigmy má v týmu velmi dobré mladé hráče.

Může být angažmá v Česku důležitým krokem ve vaší kariéře?

Samozřejmě. Vždycky, když jde ukrajinský hráč do Evropy, tak je to pro něj krok dopředu. Bylo by ale lepší, kdyby důvod, proč jsem šel do Evropy, nebyla válka, ale mé zlepšení a díky tomu dostal nabídku.

Co říkáte na Olomouc jako město?

S rodinou si ji užíváme. Je klidná, krásná a ideálně veliká. Je tady všechno, co potřebujeme - supermarkety a parky, kam můžeme jít na procházku se psy.

Ve svém druhém zápase za béčko proti Kroměříži jste vstřelil první gól za Sigmu, jaké byly vaše pocity?

Byl to pro mě důležitý gól, protože mi pomůže být sebevědomějším. Zároveň to byla důležitá trefa pro moji rodinu. Žena byla na zápase a byla velmi nadšená, když jsem skóroval. Ihned psala mým rodičům i prarodičům. Byl to důležitý gól také pro tým.

Štěpán Langer říkal, že spoluhráči byli rádi, že jste branku vstřelil právě vy.

Opravdu cítím, jak mě podporují, každý se mi snaží pomoci. Když se na něco zeptám, tak se mi snaží okamžitě odpovědět a všechno vysvětlit.

S kým se v klubu nejvíce bavíte?

Bylo pro mě překvapení, že se mnou hodně komunikuje hlavní trenér áčka Václav Jílek. Mluví se mnou snad každý den, neočekával jsem takovou pozornost, protože jsem pouze nový hráč a on má vlastní úkoly ve své soutěži. Jinak mi do prvního dne všechno překládá brankář Tadeáš Stoppen a na hřišti se hodně bavím s Jakubem Yunisem. S koučem béčka Augustinem Chromým se dorozumíváme spíše rukama, protože říkal, že studoval němčinu a jeho angličtina není tak dobrá.

Zahrál jste si za Oleksandriji Evropskou ligu, jak na to vzpomínáte?

Byly to neuvěřitelné zápasy. Byli jsme velmi malý tým z malého města a pro nás to byla první zkušenost z evropských pohárů. Navíc jsme hráli proti velmi dobrým evropským týmům – Saint Etienne, Wolfsburg a Gent. Uhráli jsme tři remízy, dvě se Saint Etienne a doma s Gentem. Pro mě to bylo zatím nejvíc v kariéře. Když jdete na hřiště a slyšíte tu znělku, je to vzrušující, i když to nebyla ta z Ligy mistrů. Měl jsem husí kůži. Jakmile hrajete zápas v evropské soutěže jednou, chcete ho hrát znovu a znovu. Navíc ve Francii přišlo 35 tisíc diváků a pro mě to bylo poprvé, co jsem hrál před takovým publikem.

Ve vaší zemi je teď nepříjemná situace, jak je na tom vlastně vaše rodina?

Jsem v Česku nyní se svojí ženou, babičkou a dvěma psy. Moje máma je na Kypru a táta na Ukrajině, protože nemůže za hranice.

Jaké jsou vaše pocity ohledně války?

Pořád přemýšlím, jak se to vůbec mohlo stát a stále nevěřím, že se to děje v mé zemi. Musím říct, že Česká republika je velmi šťastná země, protože má dobré sousedy. Nepřeju nikomu mít za sousedy Rusko. Můžete od nich očekávat úplně všechno. Teď je to aktivní napadení, ale válka je na Ukrajině od roku 2014, kdy Rusko začalo okupovat Krym a Donbas. Říkají, že Ukrajina osm let bombarduje Donbas, ale to je fake. Kdyby tam nebyli Rusové, tak bychom stále žili v míru, měli svobodu a byli bychom šťastní. Jen protože máme šíleného a hloupého souseda, tak máme problémy v zemi. Doufám, že všichni chytří lidé v Evropě rozumí, že jenom šílení Rusové věří svému lídrovi. Doufám, že válka skončí co nejdříve. Chtěl bych poděkovat České republice, vládě, lidem a všem, kteří nás podporují. Vnímám teď jako své poslání sdělit lidem, co se tam děje a pomoci tak Ukrajině.

Vy i vaše žena jste však rusky mluvící Ukrajinci.

Ano, moje žena se narodila v doněcké oblasti a moje rodina vždy mluvila rusky. A Rusové teď říkají, že Ukrajina útočí a ničí rusky mluvící civilizaci a že nás přišli zachránit. Nikdy jsme je nežádali, aby nás přišli zachránit.

Říkáte, že váš otec musel zůstat na Ukrajině, co vaši přátelé?

Hodně přátel zůstalo na Ukrajině. Já jsem měl štěstí, že jsem v době začátku války byl v Turecku, protože kdybych byl na Ukrajině, tak bych nemohl opustit hranice. Mí přátelé jsou na Ukrajině. Taky můj tamní agent chrání své teritorium. Je něco jako voják, ne v první linii, ale brání svůj dům.

Máte od nich informace, jak to v zemi vypadá?

Nepotřebuju se nikoho vyptávat na novinky z Ukrajiny, protože čtu sociální sítě, média a mám celkový obraz o situaci tam. Každý den je pro mě těžší to číst, ale cítím, že jsme stateční.

Je fotbal něco, díky čemu alespoň na chvíli zapomenete?

Nepomáhá mi zapomenout, ale aspoň je to možnost nepřemýšlet neustále nad situací. Všichni Ukrajinci se snaží koncentrovat nějakou část dne na své koníčky a dát si pohov od čtení zpráv, protože je pro jejich psychiku hodně těžké číst to neustále.

Pokud válka skončí, budete chtít zůstat v Česku?

Domov je tam, kde jste se narodil a kde celou dobu žijete. To je nejlepší místo. Doufám, že válka skončí brzy a všichni Ukrajinci půjdou domů a zrekonstruují rodnou zemi. Ale když budu pracovat v Česku nebo kdekoliv v Evropě, kde by mohla pokračovat moje fotbalová kariéra a budou o mě mít kluby zájem, tak rád zůstanu. Ale nyní si všichni Ukrajinci přejí jít co nejdříve domů.

Myslel jsem to právě hlavně z hlediska fotbalu…

To asi ano, protože si teď nedokážu představit, co se stane s naší ligou. Spousta sportovišť byla zničena ruskými raketami, třeba v Mariupolu, Charkovu a dalších. Nedokážu si představit, kdy by fotbal mohl opět odstartovat.

