Pondělky a úterky máme spíše kondiční, ve středu jsme na umělce v Přerově. To víte, že bychom se radši připravovali v Kozlovicích na nové umělce, ale prostě pracujeme s tím, co máme.

Náročná, náročná. Co sliboval, to plní. Dostali jsme přes Vánoce nějaké plány. Požadavky, co nastavil, byly až ligové, co jsem s ním komunikoval (úsměv). V rámci našich divizních možností jsme je plnili a jsme připravení. Zvládáme to.

Má k nám takový svůj MMA přístup (smích). To nás trošku zocelí. Mladší kluci, co jsou tady nově, sice první dny trošku koukali, ale ono je to dobré, taková příjemná změna.

Co říkáte na potenciální posilu, která s vámi již trénuje? Devatenáctiletý talent Patrik Michl se v létě jen tak tak neprosadil do druholigového béčka Olomouce, pak byl půlroku ve třetí lize v Uničově. Takže velké posílení?

Za Paťu jsem rád. Zatím se jeví dobře, ale všechno bude na něm. Teď strávil půl roku v Uničově, kde mu to nevyšlo, jak chtěl. Záleží, jak se bude chovat na hřišti, jsou s ním spojena docela vysoká očekávání, tak je na něm, jak se k tomu postaví.

A co odchody – Slatinský, Kaďorek v týmu skončili. Je to oslabení?

Každý půlrok řešíme odchody. Ty, co jsme měli v létě, byly určitě citelnější. Uvidíme, jestli se k nám ještě někdo přidá. Máme teď kádr zase o něco mladší, takže je to o nás zkušenějších, abychom novým klukům pomohli, aby se začlenili.

Je asi velkou výhodou, že spousta hráčů v Kozlovicích pokračuje už delší dobu a často jsou to ti, kteří dělají atmosféru v kabině, že?

Určitě. Jsem rád za osu týmu, kterou držíme. Ta je tím nejdůležitějším. A je super, že k nám chodí mladí, ambiciózní kluci, nám starším to dodá krev do žil. Kádr to okysličí. Některé týmy jsou buď hodně mladé, nebo spíše starší, my máme hezký mix.

Na vedoucí Strání ztrácíte ze druhého místa čtyři body. Cíl pro jaro je tedy jasný?

Cíl máme stejný jako každý půlrok. Chceme se prát o první místo a napravit, co se nám na podzim doma nedařilo. Fotbal hrajeme v Kozlovicích pro lidi, chceme, aby chodili, fandili nám. To je to nejdůležitější. Pokud bychom to zase vyhráli, oslavy bych si po roce opět rád užil, to se mně líbilo (úsměv).