Své druhé jarní utkání mají v divizi F za sebou fotbalisté Jeseníku. Po smolné domácí prohře s Vratimovem se nyní vydali na hřiště posledního Bruntálu. Zápas se však příliš nevyvíjel podle plánu. Domácí v něm totiž šli hned dvakrát do vedení a až Cekurasova trefa z 88. minuty zajistila Slezanům alespoň bod.

FK Jeseník - Vratimov | Foto: FK Jeseník

Bruntál začal utkání lépe, což se brzy propsalo i do skóre. Ve dvanácté minutě jej totiž poslal do vedení Jan Rončák a stav 1:0 vydržel až do přestávky. „Řekl bych, že se jednalo o opatrné utkání z obou stran. V úvodu byl soupeř jednoznačně lepší a naopak my jsme na tom nebyli pohybově úplně optimálně. Inkasovali jsme pak po špatné reakce na standardní situaci," komentoval průběh utkání jesenický kouč Svatoslav Valenta.

Deset minut po změně stran se pak Jeseničtí dočkali vyrovnání z kopačky Matěje Sytaře, avšak neradovali se z něj dlouho. Za dalších deset minut totiž domácí poslal do vedení svou druhou brankou Rončák. Když už to pak vypadalo, že Valentovi svěřenci na půdě posledního celku tabulky prohrají, podařilo se v 88. minutě srovnat Marku Cekurasovi. Konečný výsledek tak zní 2:2.

„O přestávce jsme si k tomu něco řekli a po všech směrech jsme se zlepšili. Po vyrovnání jsme si ale znovu nepohlídali standardku a ke konci jsme už museli hrát vabank, díky čemuž jsme vyrovnali. Je to pro nás šťastná remíza," pokračoval šéf jesenické lavičky.

Stal se tak přesný opak, než v minuém domácím zápase s Vratimovem, kde jeseničtí fotbalisté naopak v samotném závěru po přesné trefě Sebastiana Šeby bod ztratili a prohráli 1:2. „Jestli se na tom zápase dá hledat nějaké pozitivum, tak je to jednoznačně tohle. Nesložili jsme zbraně, předvedli správnou týmovou mentalitu a do budoucna to může být povzbuzení. Štve mě ale, že třeba právě proti tomu Vratimovu jsme předvedli mnohem lepší výkon a nezískali ani bod," krčí Valenta rameny.

S Davidem počítáme

Do zápasu pak nezasáhl David Macura, jeden z klíčových hráčů při postupu Jeseníku do divize, který na podzim zasáhl do pouhých dvou zápasů a jinak hrál pouze okresní přebor za B-tým, kde během jedenácti zápasů nastřílel úctyhodných 39 branek. Nyní to pak už vypadalo, že se do zápasů áčka zapojí znovu.

„David si v průběhu týdne natáhl sval. V pátek to pak sice zkoušel na tréninku, i přes prášky ale nakonec usoudil, že to nepůjde. Nechtěli jsme proto riskovat a teď bude hlavně důležité neuspěchat návrat. V budoucnu s ním ale určitě počítáme, i kdyby měl naskakovat jen na nějaké kratší částí zápasů," uzavřel Svatoslav Valenta.

Jeseník je nyní s osmnácti body v šestnáctičlenné tabulce na dvanácté pozici, přičemž bodové rozdíly jak směrem nahoru, tak i směrem dolů jsou naprosto minimální. V příštím kole přivítá na svém hřišti desáté Vítkovice, na které nyní ztrácí pouhé tři body.

FC Slavoj Olympia Bruntál - FK WAREX Jeseník 2:2 (1:0)

Branky: 12. a 66. Rončák - 55. Sytař, 88. Cekuras.

Rozhodčí: Malý - Janeček, Dedek. ŽK: Slavík, Pawlita, Goněc, Krywda - Vajda, Cekuras, Grulich, Červeňák. Diváci: 352.

Bruntál: Šidlák - Němec (77. Hanel), Koval, Galus, Slavík (46. Krywda, 84. Slavík), Pawlita, Rončák, Blažek (84. Unverdorben), Schwarz, Goněc, Cabal (66. Gramel). Trenér: David Drexler.

Jeseník: Vajda - Sytař, Cekuras, Pechoušek, Zelinka (73. Kysela), Planý (40. Červeňák), Ma. Bráblík, Grulich, Mi. Bráblík (40. Krézek), Vaněk, Bouchal. Trenér: Svatoslav Valenta.