Fotbalisté Jeseníku za sebou mají v divizi F další nezdar. Na domácím hřišti nestačili na Bílovec a pod novým trenérem stále nevyhráli.

FK Jeseník - ŠSK Bílovec | Foto: FK Jeseník

Druhá porážka v řadě, celkově už čtvrtá na jaře. Jeseník pod koučem Svatoslavem Valentou k nim zapsal pouze dvě remízy a po sobotní porážce od Bílovce 0:1 se propadli na čtrnáctou příčku.

„Převládá zklamání z výsledku. Poslední tři utkání je scénář podobný. Vypracujeme si velkou šanci jako první, trefíme brankovou konstrukci a potom inkasujeme,“ lituje jesenický kouč Valenta.

Jedna vlaštovka jaro nedělá, šumperské trápení v divizi pokračuje

Tentokrát trefil v patnácté minutě tyč Matěj Planý. Poté se hrálo vyrovnané utkání, které v 70. minutě rozhodl Melecký. „Udělali jsme individuální chybu, brankář a obrana se nedohodli, míč zůstal mezi nimi, soupeř do něj píchl, dostal se před prázdnou bránu a my jsme inkasovali,“ popisoval Valenta, kterému chyběl pro červenou kartu kapitán Martin Bráblík.

Nováček soutěže už odpověď nenašel. „Kluky bych pochválil za organizaci hry dozadu, ale máme problém směrem dopředu. Nedokážeme si vytvořit více šancí, chybí nám moment překvapení, kreativita a musíme se spoléhat na jednu, dvě šance. Musíme je proměnit, jinak nebudeme úspěšní,“ je si vědom kouč.

Poslední výhra Jeseníku:

Zdroj: FK Jeseník

„Tyhle těsné porážky náš mladý tým sráží. Možná by bylo lepší prohrát 0:3 s tím, že bychom na soupeře neměli. My se ale vždycky držíme a pak zápas ztratíme. Je to těžké na psychiku,“ dodal.

Nyní je tak Jeseník s devatenácti body čtrnáctý s bodovým náskokem na patnácté Řepiště. V dalším kole jej čeká výjezd na půdu pátého Havířova.

FOTO: Oslabená Libina znovu padla. Tentokrát si veze čtyřku z Náměšti na Hané

FK Jeseník - ŠSK Bílovec 0:1 (0:0)

Branka: 70. Melecký.

Rozhodčí: Dedek - Proske, Šafrán. Bez karet. Diváci: 196.

Jeseník: Vajda - Cekuras, Pechoušek, Bouchal, Sytař (81. Říha), Grulich, Krézek, Zelinka (46. Macura), Vaněk (41. Kysela), Planý (81. Mi. Bráblík), Červeňák (72. Bříza). Trenér: Svatoslav Valenta.