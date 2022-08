A k tomu si připočítejme ještě středeční pohárovou prohru s Uničovem, ve které Šumperk rovněž nedokázal skórovat.

Naopak Hanáci prožívají po postupu z krajského přeboru začátek snů. Po třech odehraných kolech jsou na čele divize s plným počtem bodů, dali již deset gólů a pouze dva inkasovali.

„Myslím si, že naše dnešní vítězství je zcela zasloužené. Po celou dobu jsme byli lepším mužstvem,“ konstatoval úvodem šternberský trenér Ivo Lošťák po skončení nedělního krajského derby, které ovládl jeho celek.

„Hodně důležité bylo, že jsme na začátku druhé části dokázali ustát asi pětiminutovou převahu soupeře. Pak jsme prostřídali, dali do hry čerstvé hráče a ve zbytku opět dominovali a mohli jsme dát i daleko více gólů,“ prozradil dále kouč letošního divizního nováčka.

Šumperské plány na úspěch se začaly bortit již po půlhodině hry, kdy Ondřej Kováč smolně zahrál v pokutovém území rukou a hosté kopali penaltu, kterou proměnil Ladislav Koutek.

„První poločas byl z naší strany katastrofa, naše hra neměla snad ani parametry krajského přeboru, byli jsme bez pohybu, každý náš dotyk s míčem šel směrem dozadu, nebyli jsme schopní se posunout dopředu směrem na bránu,“ nebral si servítky zklamaný trenér Šumperku Zdeněk Opravil.

Do druhého dějství sice vstoupili domácí fotbalisté relativně aktivně, jenže jejich snažení nemělo příliš dlouhého trvání.

Šternberk se rychle vrátil ke své hře a protivníka zkrátka v konečném součtu převýšil ve všech směrech, v důrazu, rychlosti, i kombinačně.

„Bohužel jsme dopláceli i na skutečnost, že je nás málo, na střídání jsme měli jen dva obránce, proto jsme pak poslali dopředu Marka Smrže, ale nepřineslo to ovoce, naopak jsme v defenzivě ještě více propadali. Hosté těžili z rychlosti svých hráčů, měli tam výborné průnikové přihrávky,“ pokračuje smutným tónem šumperský kouč.

A právě po jednom takovém parádním dlouhém pasu se dostal před bránu David Lošťák, a ač tísněn obráncem, poslal zhruba z hranice malého vápna balón do sítě.

Stejný hráč se následně později dostal do brejku, když pádil zcela sám na gólmana, jehož přehodil povedeným lobem.

Od většího přídělu potom domácí celek zachránil brankář Martin Kreizl, jenž si pět minut před závěrem připsal parádní reflexivní zákrok, když prudkou ránu jednoho ze šternberských borců odvrátil na roh.

„Opravdu se mi tento zápas těžko hodnotí, je to prostě o nějaké kvalitě, kterou nyní na rovinu nemáme. K tomu se nabalují absence a nezbývá nám, než se s tím poprat, zlepšit celkový přístup k tréninkům i zápasům,“ doplnil Zdeněk Opravil.

Na jedné straně tedy obrovské zklamání, na té druhé potom nepopsatelná eufórie. Po výhře nad Šumperkem bylo u hostů ze Šternberku hodně veselo a skalp krajského rivala náležitě oslavili i se svými hlučnými fanoušky.

A možná právě v těchto momentech cítili obrovské zadostiučinění, když dvě sezóny zpátky pokaždé přišli o postup do divize vinou koronavirové pandemie. O to víc si do třetice vyšší soutěž vychutnávají.

„Už ty dva roky předtím jsme měli mužstvo nachystané na postup, ale všechno zlé, je možná pro něco dobré, asi to tak mělo být. I tentokrát se nám potom podařilo tým kvalitně poskládat, zatím si to užíváme. Přesto jdeme s pokorou zápas od zápasu a uvidíme, co z toho bude na konci sezóny za umístění,“ dodal na závěr s úsměvem šternberský Ivo Lošťák.

FK Šumperk – FK Šternberk 0:3 (0:1)

Branky: 31. Koutek (pen.), 57. a 79. Lošťák. ŽK: Nízký, Linet, Kováč – M. Kuba, Hustý. Rozhodčí: Čampišová - Brázdil, Habermann. Diváci: 200.

Šumperk: Kreizl – Pavlíček, Smrž, Purzitidis, Kováč (61. Matura) – Linet, Horký, Nízký – Žák, Podhorný (46. Ostrokon), Lavrovič. Trenér: Zdeněk Opravil.

Šternberk: Kopřiva – Koutek, Vítek, M. Kuba, Smrček – D. Kuba (64. Sedláček), Samek, Hustý (73. Vašička), Zifčák (79. Sekela) – Zvědělík (64. Tögel), D. Lošťák. Trenér: Ivo Lošťák.