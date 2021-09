Do nedělního divizního klání s Valašským Meziříčím však musel naskočit s ochrannou obličejovou maskou, tedy výzbrojí pro nižší soutěže trochu netradiční.

„Bylo štěstí, že se ji podařilo sehnat. Je to docela drahá záležitost a sám bych si ji asi nepořídil. Mám ji zapůjčenou z Olomouce ze Sigmy, všechno domluvil Laďa Šabo a jsem za to moc rád,“ prozradil úvodem Deníku Petr Linet.

A protože „vyfasoval“ masku, která byla původně vyrobena pro jiného hráče, celý týden s ní také trénoval, aby si na obličejový chránič pořádně zvykl.

„V tom zápase jsem se potom cítil jistější, ale jinak nebyl úmysl, že bych tímto chtěl na sebe nějak upozornit. Raději upoutat dobrým výkonem než nějakou maskou,“ říká se smíchem Petr Linet.

Tak jako tak byl s touto ozdobou na obličeji šumperský záložník s číslem jedenáct na dresu k nepřehlédnutí.

„Pár vtípků ke své vizáži jsem samozřejmě od kluků v kabině slyšel, ale nic hrozného. Spíš to brali sportovně a ocenili, že i přes zranění jsem nastoupil do zápasu. A taky mi popřáli, aby se mi znovu něco nestalo,“ prozrazuje s úsměvem.

Jak si rychle na přechodnou novinku zvykli jeho spoluhráči, zvykl si také hráč samotný.

„Maska je trochu nepohodlná při hlavičkových soubojích a potom, když se potíte, tak to teče úplně jinam, než by člověk čekal, ale jinak se s tím dá hrát celkem bez problémů,“ vysvětluje Petr Linet, jenž však tento chránič hodlá co nejdříve zase odložit.

„Viděl bych to maximálně ještě na jeden zápas. Později mě stejně čeká operace. Třeba v úterý už jsem trénoval normálně. Krátce po tom zranění byl nos hodně citlivý, proto jsem chtěl chránič, abych měl trochu jistotu. Ale jak jsem už říkal, nechci dlouho na sebe upozorňovat, aby to třeba nelákalo soupeře k nějakým nekalým věcem,“ usmívá se Petr Linet.

A jak vlastně došlo k jeho nepříjemnému zranění? Všechno se odehrálo v úvodním domácím zápase divize proti Vsetínu.

„Patrik Strnad centroval zleva na přední tyč. Ve výskoku jsem vytáčel hlavu s tím, že chci dát gól, bohužel protihráč šel hlavou proti té mojí a pak jsem jenom uslyšel křupnutí, nos nakřivo, začal jsem krvácet a hned věděl, že je zle. Už jednou jsem ho totiž měl zlomený,“ vrací se k inkriminovanému okamžiku šumperský fotbalista, pro kterého tímto zmíněný duel okamžitě skončil.

„Přesto jsem v první chvíli uvažoval, že bych hrál dál, ale pak jsem si řekl, že nemá cenu zbytečně riskovat,“ dodal závěrem Petr Linet.