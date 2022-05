David Kobylík měl s týmem úspěchy. Tým je momentálně na deváté příčce, nicméně na pátý Bohumín ztrácí pouhé tři body. „Po utkání v Bruntálu jsem vedení klubu oznámil, že končím,“ řekl Deníku David Kobylík. Své rozhodnutí krátce okomentoval: „Má představa o fungování divizního klubu se neslučovala s realitou. Více bych to nechtěl rozebírat.“

Nicméně v nedělním duelu s Polankou ještě David Kobylík Frenštát z pozice hlavního kouče vedl. „Vedení klubu mě ještě požádalo, abych odkoučoval nedělní zápas s Polankou. Moc mě těší, jak kluci k tomuto zápasu přistoupili. Odehráli parádní zápas,“ řekl David Kobylík. „Po zápase jsme si podali ruce. Frenštátu chci poděkovat za to, že mi dal šanci v divizi. Měl jsem možnost vést dobrý tým, který má určitě potenciál,“ podotkl čtyřicetiletý trenér.

Vedení Beskydu nyní intenzivně hledá nového trenéra. „Pracujeme na příchodu nového trenéra. Měl by to být člověk, s kterým se domluvíme na delší spolupráci,“ řekl předseda Beskydu Ivo Maruchnič. „Rádi bychom ho představili do pátku,“ doplnil.