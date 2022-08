Celek z podhůří Jeseníků na Valašsku až příliš často chyboval v defenzivě, žádnou ze svých šancí pak nedokázal dotáhnout do zdárného konce a bohužel nezachytil ani úvod zápasu.

„Chtěli jsme hlavně dobře vstoupit do utkání, to se nám ale nepodařilo. Úvodních dvacet minut to vypadalo, jako bychom na hřišti vůbec nebyli. Dělali jsme hrozné chyby ve středu pole a protivník naše minely nekompromisně trestal,“ povzdechl si úvodem trenér Šumperku Zdeněk Opravil.

Již v 11. minutě tak měli hosté na kontě dvougólové manko, když za domácí se dvakrát prosadila letní ukrajinská posila Vitalij Nerukh.

Z okresu do I. A a hned hattrick. Potřeboval jsem výzvu, říká Šenk

A to ještě mohli hráči ze severu Moravy o chvíli později inkasovat i potřetí, naštěstí pro ně však Valaši svůj samostatný únik neproměnili.

„Potom jsme se alespoň trochu dokázali otřepat, začali být více na míči, snažili se kombinovat, měli jsme i nějaké náznaky šancí. Jenže máme obrovské problémy v poslední třetině hřiště, kde nám chybí větší kvalita v zakončení. I proto jsme se nakonec nedokázali ani jednou prosadit,“ litoval dále lodivod hostů.

O poločase si sice ještě snažil své svěřence vyburcovat k tomu, aby se pokusili po přestávce s nepříznivým vývojem ještě něco udělat, leč marně.

Naopak Vsetín stačil během druhé půle přidat další dvě trefy a v poklidu si dokráčel za druhou výhrou sezóny.

Heinz: Sigma si zaslouží větší podporu, v Turecku jsem si házel klacky pod nohy

Největší šancí Šumperku bylo po akci Marka Smrže pouze břevno, které orazítkoval Miroslav Podhorný.

„Soupeři jsme dnešek hodně ulehčili našimi chybami. Za dobu mého působení u mužstva byl tohle asi nejhorší výkon. Všichni hráči tentokrát hráli pod své možnosti, což mě mrzí. Vím, že umí zahrát daleko lépe a jinak. Utkání se Vsetínem nám prostě vůbec nevyšlo. Musíme se z toho oklepat a jít dál,“ burcuje před dalšími boji Zdeněk Opravil.

A již následující týden čeká jeho celek nesmírně náročný program okořeněný hned dvěma krajskými derby s nedalekými rivaly.

Ve středu 17. srpna od 17 hodin přivítá Šumperk na svém hřišti v rámci 1. kola MOL Cupu třetiligový Uničov.

Na výročí invaze do Československa, tedy v neděli 21. srpna (v 16.30 hodin), následně v divizi doma vyzve nováčka ze Šternberku, jenž odstartoval své působení ve vyšší soutěži dvěma výhrami.

Ohlasy z KP: Mohelnice stále bez bodu, remíza pro Losiny a Zábřeh

FC Vsetín – FK Šumperk 4:0 (2:0)

Branky: 3. a 11. Nerukh, 52. Vítek, 66. Novák. ŽK: Hruška – Lavrovič. Rozhodčí: Kaloč - Potiorek, Prokůpek. Diváci: 200.

Šumperk: Kreizl – Smrž, Ostrokon (52. Horký), Purzitidis, Pavlíček – Linet (72. Vicenec), Nízký, Lavrovič – Žák, Podhorný, Strnad. Trenér: Zdeněk Opravil.