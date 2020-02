V okleštěné sestavě vyrazili šumperští fotbalisté k dalšímu přípravnému utkání, tentokrát do Lanškrouna, kde nakonec v sobotu dopoledne po divoké přestřelce o gól prohráli.

Fotbalisté Šumperku (ve žlutém). Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Pergl

Hosté šli jako první do vedení, ale domácí stačili do přestávky otočit na 3:1. Potom Šumperk snížil, jenže soupeř znovu kontroval.

Ještě jednou se pak svěřenci Zdeňka Opravila vrátili zpět do hry, když dali třetí gól a v závěru dokonce sahali po vyrovnání, bohužel Marek Smrž neproměnil penaltu.