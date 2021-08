„Jsem moc rád, že se nám znovu povedlo uhrát utkání s čistým štítem, což je pro sebevědomí našich obránců a gólmana hodně důležité,“ konstatoval úvodem trenér Šumperku Zdeněk Opravil, jehož svěřenci tak navázali na domácí výhru z minulého kola proti Vsetínu.

Tentokrát se ale celek z podhůří Jeseníků musel obejít bez svého kapitána Petra Lineta, jenž si právě z předchozího duelu s Valachy odnesl zlomený nos. Kapitánskou pásku místo něj převzal Marek Smrž.

„Oproti poslednímu zápasu doma, kdy byl terén doslova katastrofální, tak dnes jsme hráli na výborném trávníku, který nám vyhovoval, neboť chceme hrát kombinační fotbal po zemi,“ řekl dále šumperský kouč.

Přesto jeho celek nevstoupil do sobotního klání zcela optimálně, když měl v úvodu na kontě řadu ztrát a působil trochu nervózním dojmem.

Ale postupně se hosté dostali do hry, začali si vytvářet šance a těsně před půlkou se jim nakonec jednu podařilo proměnit.

„Mohli jsme však dát do přestávky minimálně tři branky, naštěstí nám tam padl alespoň ten gól do šatny, byla to psychická vzpruha,“ prozradil k jednomu z klíčových okamžiků utkání.

Po perfektní kombinaci na jeden dotek se dostal za domácí obranu Patrik Strnad a v akci sám na gólmana nezaváhal.

„Ve druhé části jsme se snažili na soupeře znovu vletět, hrát aktivně s tím, že domácí postupně odpadnou. Máme dobře natrénováno a věřil jsem, že protivníka přehrajeme a budou se nám otevírat dveře do jejich obrany,“ uvedl Zdeněk Opravil, jehož slova se naplnila.

Po hodině hry se Šumperk prosadil podruhé, když díky nahrávce Ostrovky si připsal druhou trefu v utkání Patrik Strnad, bohužel ke konci poněkud smutný hrdina.

Třetí zápis přidal v samotném závěru hry jeden z nejlepších hráčů na hřišti „Evžen“ Ostrovka, který těžil z přihrávky střídajícího Žáka.

To již hosté hráli právě bez vyloučeného dvougólového střelce Strnada, jenž po zbytečných diskuzích s rozhodčím vyfasoval červenou kartu.

„Tohle mě mrzí. Patrik je náš rozdílový hráč, teď hraje v laufu a nyní nám bude kvůli trestu chybět. Navíc vinou toho vyloučení byl zápas zbytečně dramatický až do konce. Ale zase klobouk dolů před kluky, že i v deseti se tlačili dopředu a chtěli dát gól,“ doplnil na závěr Zdeněk Opravil.

TJ Skaštice – FK Šumperk 0:3 (0:1)

Branky: 45. a 60. Strnad, 90. Ostrovka. Rozhodčí: Marinč - Nejezchleb, Grečmal. ŽK: Beneš, Štěpják – Ostrovka, Kováč, Lavrovič, Dostál. ČK: 65. Strnad (Šumperk). Diváci: 252.

Šumperk: Pitron – Jurásek, Smrž, Purzitidis, Kováč (86. Bouchal) – Dostál, Strnad, Lavrovič – Ostrovka, Podhorný (69. Žák), Malacka (79. Tran). Trenér: Zdeněk Opravil.